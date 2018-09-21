عيد تشوسوك وأمنياتنا بعقد لم شمل الأسر المشتتة بشكل منتظمة

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يحتفل الشعب الكوري اليوم الاثنين بعيد الحصاد "تشوسوك"حيث أصبح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة بيونغ يانغ على إنشاء موقع دائم لبرنامج لم شمل الأسر المشتتة في الكوريتين معنى خاص، وذلك نظرا لأن أفراد الأسر الذين يقيمون في أرجاء مختلفة من البلاد يتجمعون في مكان واحد بمناسبة هذا العيد.

وضم إعلان "بيونغ يانغ" المشترك الصادر يوم التاسع عشر من سبتمبر الجاري، في ختام الجولة الثالثة من محادثات القمة الكورية، الاتفاق على إعادة بناء موقع كان يستخدم لعقد لقاءات للم شمل الأسر المشتتة، ليكون موقعا دائما للالتقاء بين أفراد الأسر المشتتة.

وكان هذا الموقع قد تم إنشاؤه في شهر يوليو من عام 2008 بتكلفة قدرها 55 مليار وون من صندوق نقل التعاون بين الكوريتين ، وهذا الموقع عبارة عن مبنى يتكون من 12 طابقا و200 غرفة حيث تصل طاقة استيعابه إلى 1000 شخص ، لكنه في الحقيقة من الصعب استيعاب أفراد الأسر المشتتة للإقامة فيه نظرا لعدم وجود الأدوات اللازمة للنوم والإقامة.

كما لم يتم استخدام الموقع منذ شهر أكتوبر من عام 2015 ، وهو ما يتطلب إجراء صيانة كاملة له، ليتم استخدامه كموقع دائم للالتقاء بين أفراد الأسر المشتتة.

ويمكن القول إنه ستجرى اللقاءات بين أعضاء الأسر المشتتة بشكل أكثر تنوعا مما هو عليه الآن، بعد اتمام مشروع إنشاء موقع دائم للالتقاء.

وفي الواقع، كان عدد أفراد الأسر المشتتة المشاركين في المرات السابقة للم الشمل، قد تم تحديده كي لا يتجاوز 200 شخص.

وبعد افتتاح الموقع الدائم للالتقاء، من المتوقع أن يتم إجراء اللقاءات بشكل أكثر مما هو عليه الآن، وأن يكون عدد المشاركين في اللقاءات أكثر مما هو عليه الآن أيضا.

ومن المتوقع أن تبدأ المباحثات على مستوى العمل حول إعادة بناء الموقع وصيانته في شهر أكتوبر القادم بعد انتهاء إجازة عيد الحصاد "تشوسوك".

الجدير بالذكر أن عدد أعضاء الأسر المشتتة المسجلين يصل إلى 132 ألفا و124 شخصا في حلول نهاية شهر مايو الماضي ، وقد توفي 752 ألفا و234 شخصا منهم.

وتتجاوز أعمار 85% من الذين لا يزالون على قيد الحياة 70 عاما ، وهو ما يدعو إلى افتتاح الموقع الدائم للالتقاء، في أسرع وقت ممكن.