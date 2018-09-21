الرئيس مون يقوم بزيارة لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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وصل اليوم الاثنين إلى نيويورك الرئيس الكوري "مون جيه إين" في زيارة تستغرق خمسة أيام، ولحضور الدورة الثالثة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي أثناء إقامته في نيويورك، سيجري الرئيس "مون" سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الدول المشاركة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ، وسيلقى كلمة أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة.

وسيكون اللقاء مع الرئيس "ترامب" الخامس من نوعه الذي يعقده الرئيس الكوري "مون" منذ تنصيبه، حيث من المتوقع أن يتركز اللقاء هذه المرة على احتمال عقد جولة ثانية من محادثات القمة بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ، وإحراز تقدم في عمليات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

والشيء المثير للاهتمام بشأن اللقاء بين "مون" و"ترامب" في نيويورك هو رد "ترامب" على الاقتراحات الإضافية التي عرضها الزعيم "كيم" خلال الجولة الثالثة من محادثات القمة التي عقدت في بيونغ يانغ مؤخرا، حيث عبر الزعيم "كيم" عن عزمه على نزع السلاح النووي خلال فترة رئاسة "ترامب" الأولى التي ستنتهي في شهر يناير من عام 2021، مطالبا الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات ردا على اقتراحاته الإضافية، بما فيها الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، وربما تخفيف العقوبات المفروضة عليها أيضا.

وبهذا الخصوص، كان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد أكد على أهمية خلق "ظروف لائقة"، مشيرا بذلك إلى ضرورة اتخاذ كوريا الشمالية الإجراءات اللازمة لنزع السلاح النووي ، بما فيها الكشف عن قائمة أسلحتها النووية، كشرط مسبق للإعلان عن إنهاء الحرب الكورية.

وقال "بومبيو" إنه لن يتم تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية دون إحراز تقدم واضح في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وقابل للتحقق.

لكنه أشار في مقابلة مع شبكة "فوكس" الإخبارية إلى أن واشنطن وبيونغ يانغ تجريان مباحثات حول تخلى كوريا الشمالية عن منشآت وأسلحة نووية معينة.