5 طرق فعالة للوقاية من آلام الظهر والرقبة

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يعاني كثير من الأشخاص من وجود آلام بالعمود الفقري، خاصة في منطقة أسفل الظهر والرقبة، ويزداد هذا العدد بسرعة، نتيجةً للإفراط في استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. ووفقا للإحصاءات الصادرة عن مؤسسة التأمين الصحي الوطنية الكورية، فإن عدد المرضى الذين يعانون من أمراض العمود الفقري قد ارتفع بمعدل سنوي قدره 4.8 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. ويرجع السبب في ذلك إلى العادات الخاطئة التي نمارسها بشكل يومي ولا نعرف أضرارها، ومنها عدم اتخاذ جِلْسَةٍ صحيحة أثناء الجلوس أو أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب، أو إمالة الرأس للأمام بشكل حاد للنظر في الهواتف الذكية. وتجدر الإشارة إلى أن الضغط العصبي المستمر يزيد من فرص الإصابة بأمراض العمود الفقري، بالإضافة إلى الالتهابات والتغيرات التنكسية الناجمة عن داء القرص التنكسي وغيره من الأمراض. إذن، ماذا يمكن أن نفعل لتفادي الألم ومشاكل العمود الفقري؟

أولا: عدم الجلوس لفترات طويلة حتى لو كانت الجِلسَة سليمة: فالجلوس لفترة طويلة في وضع واحد ليس صحيا، لذا من الأفضل الابتعاد عن الاستمرار في وضعية جلوس واحدة، والقيام بتغيير وضعيات الجلوس، فهذا يساعد على تحريك العمود الفقري. وخصّصوا وقتا للوقوف وخذوا خمس دقائق للاستراحة قدر المستطاع كل ساعة، وتجوّلوا بالأنحاء.

ثانيا: عدم حمل الأشياء الثقيلة: فيجب ضبط حزام الظهر للتأكد من عدم ارتخائه، لأنها تضع الكثير من الضغوط على الكتفين والظهر، كما أنَّ حمل حقائب الظهر على كتف واحد تعد وِضعَةً سيئة جدا تضر بصحة العمود الفقري.

ثالثا: يجب الحفاظ على وِقفَةٍ سليمة: فإنَّ السبب الحاسم لإلحاق الضرر بصحة الرقبة هو الوِقفَة السيئة. حيث عندما ينحني الرأس بمقدار 1 سم، يتم تطبيق 2 ~ 3 كيلوغرام من الحمل على عظام الرقبة، وإذا قمتم بتحريك رأسكم من 20 إلى 25 درجة، فإن العبء على عضلات رقبتكم سيزداد بأكثر من أربعة أضعاف. وأثبتت دراسة طبية أن استخدام الهواتف المحمولة كل يوم يؤدي إلى فقدان الانحناء الطبيعي للعمود الفقري العنقي، وإلى وضع حِملٍ أثقل على هذا الجزء من الظهر، خاصة عند المراهقين. فأقل ما يمكنكم فعله هو التحكم في وضع الرقبة عند استخدام الهاتف.

رابعا: يجب ممارسة التمارين الفعالة للتخلص من آلام الظهر: حيث ينصح خبراء الصحة بممارسة اليوغا لتعزيز الدورة الدموية لأنها تساعد على استرخاء العضلات وتمدّد العمود الفقري بلطف، مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية واختفاء الآلام.

خامسا: استخدم الثلج لمعالجة الألم: حيث يساعد الثلج على انقباض الأوعية الدموية تحت الجلد مما يخفّف من التورم والألم. فينصح الخبراء بِوضع وعاء من الثلج المجروش في كيس بلاستيك ولف منشفة عليه ثم وضعه على المناطق المصابة على ظهركم مع الضغط لمدة 10 ~ 15 دقيقة. يمكنكم تكرار ذلك بصورة مستمرة ولكن ترك نصف ساعة على الأقل بين كل مرة في اليوم.

احرصوا دائمًا على الحفاظ على الوِضعَة السليمة، وإذا كنتم تمارسون الرياضة بشكل مكثف 3 ~ 5 مرات يوميًا، فليس من الصعب التخلص من آلام الظهر والرقبة.