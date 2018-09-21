الرئيسان الكوري والأمريكي يوقعان الاتفاقية المعدلة للتجارة الحرة

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وقع الرئيسان الكوري "مون جيه إين" والأمريكي "دونالد ترامب" على الاتفاقية المعدلة للتجارة الحرة بين البلدين مما سيمكن كوريا الجنوبية من الخروج من الضغوط التجارية الأمريكية.

وبهذا، أصبحت كوريا الجنوبية الدولة الأولى في العالم التي تمكنت من إجراء تعديل على الاتفاقية للتجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة وسط تصاعد النزاعات التجارية العالمية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين.

وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باتفاقية جديدة للتجارة الحرة قائلا إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تمكنتا من وضع مثال للتعاون التجاري.

وبموجب الاتفاقية المعدلة الجديدة، ستستمر الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية على واردات سيارات "البيك آب" الكورية خلال العشرين عاما القادمة، بعد أن كان من المخطط إزالتها عام 2021.

وستتمكن كل شركة أمريكية من تصدير ما يصل إلى 50 ألف سيارة إلى كوريا الجنوبية في المستقبل، أي أكثر من ضعف الحد السابق.

كما قامت كوريا الجنوبية بتخفيف معاييرها البيئية لواردات السيارات من الولايات المتحدة مقابل إعفائها من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب الكورية، بشرط أن تلتزم كوريا الجنوبية بالحصص المخصصة.

ويرى بعض المراقبين أنَّ هناك احتمالًا لقيام الولايات المتحدة بفرض ضغوط تجارية على كوريا الجنوبية خاصة في مجال السيارات على الرغم من توقيع اتفاقية معدلة جديدة للتجارة الحرة.