احتمال كبير لعقد قمة ثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ

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أصبح هناك احتمال كبير لعقد جولة ثانية من محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، في ظل القمة التي جمعت بين الرئيسين الكوري "مون جيه إين" والأمريكي "دونالد ترامب" أمس الثلاثاء في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولكن يبدو أن القضايا المتعلقة بالإعلان عن إنهاء الحرب الكورية والإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة مقابل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مازالت عالقة دون إيجاد حل جذري لها.

لذلك، يرى المراقبون أن هذه القضايا سيتم حلها من خلال مفاوضات مباشرة بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إذا لم تتمكن واشنطن وبيونغ يانغ من تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" أن الرئيسين الكوري والأمريكي قد اتفقا على البحث عن حلول بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية من خلال عرض مستقبل مشرق ستستطيع بيونغ يانغ الحصول عليه بعد نزع أسلحتها النووية.

كما اتفق الرئيسان على مواصلة فرض العقوبات على بيونغ يانغ كما هي الآن.

ورفض المتحدث "كيم" إيضاح تفاصيل عن رد فعل "ترامب" على القضايا المطروحة، بما في ذلك الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية وإعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي واستئناف الرحلات السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ بكوريا الشمالية.

كما رفض تقييم نتائج قمة نيويورك بين الرئيسين الكوري والأمريكي.

ويبدو أن الرئيسين "ترامب" و"مون" لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المطروحة، ومازالت هناك قضايا أخرى يتعين حلها.

وكان الشيء المثير لاهتمام الكثيرين بشأن قمة نيويورك بين "مون" و"ترامب" هو رد "ترامب" على الاقتراحات الإضافية التي عرضها الزعيم "كيم" خلال الجولة الثالثة من محادثات القمة الكورية حيث عبر الزعيم "كيم" عن عزمه على نزع السلاح النووي خلال فترة رئاسة "ترمب" الأولى، مطالبا الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات ردا على اقتراحاته الإضافية، بما فيها الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية وتخفيف العقوبات المفروضة عليها.

ولكن، أكدت الولايات المتحدة على أهمية خلق "ظروف لائقة" قبل عقد جولة أخرى من القمة الأمريكية الكورية الشمالية ، مشيرة بذلك إلى ضرورة اتخاذ كوريا الشمالية الإجراءات اللازمة لنزع السلاح النووي.

ويدل كل هذا على أن قمة نيويورك بين الرئيسين الكوري والأمريكي قد ساهمت في تضييق الفجوة في وجهتي نظر كل من واشنطن وبيونغ يانغ إلى حد ما ، ولكن مازال هناك طريق طويل يجب قطعها لإحراز تقدم ملموس بشأن نزع السلاح النووي.