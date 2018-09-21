فرقة بي تي إس تقدم عرضا على مسرح الأمم المتحدة

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قدمت فرقة "بي تي إس" عرضًا على مسرح الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحضرت الفرقة مراسم حفل "الجيل اللانهائي"، الذي نظمته منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك .

وتعتبر هذه المراسم نوعا من المشاركة التي تهدف إلى توسيع الاستثمار والفرص للمراهقين والشباب في العشرينيات.

وألقى قائد الفرقة "آر إيم" كلمة في الحفل، قدم فيها شرحا عن حملة الفرقة المعروفة باسم حملة "الحب لنفسي"، مؤكدا على أهمية أن يهتم شباب العالم بأصوات أنفسهم.

وحضر المراسم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، والمدير العام لمنظمة يونيسيف "هنري إيتابور"، والسيدة الأولى الكورية "كيم جونغ سوك"، وغيرهم من الشخصيات البارزة.