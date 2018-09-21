السلطات المالية الكورية تستعد للتعامل مع رفع سعر الفائدة الأمريكي

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في أعقاب الإعلان عن قرار رفع سعر الفائدة الأمريكي، عقدت السلطات المالية الكورية اجتماعا اليوم لبحث سبل التعامل مع هذا القرار، حيث راجعت إمكانية تسرب الأموال إلى الخارج وقررت تعزيز عمليات الرصد. جاء ذلك بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح الفارق بين سعر الفائدة في كوريا الجنوبية أقل من سعر الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية.

ويعد ذلك الفارق هو الأكبر منذ 11 عاما وشهرين بعد تسجيل الرقم القياسي بـ1% في شهر يوليو من عام 2007. والمعروف أنه إذا زاد سعر الفائدة الأمريكي على سعر الفائدة الكوري فمن المعتاد أن تتسرب الأموال الأجنبية من كوريا إلى الخارج.

وهناك سببان رئيسيان لانتقال الأموال إلى الخارج، الأول هو مستوى سعر الفائدة، حيث تنتقل الأموال إلى الجهة التي تقدم سعر فائدة أعلى حتى ولو بـ0.1%. أما السبب الثاني فهو استقرار الأسواق، حيث يختار المستثمرون الماليون الجهة الأكثر أمانا في حالة تعادل سعر الفائدة.

ولهذا فإنه إذا كان هناك فرق في سعر الفائدة، ينقل المستثمرون أموالهم وضعا في الاعتبار الفرق في السعر والاستقرار.

في هذا السياق، تعتبر الولايات المتحدة جهة أكثر أمانا من كوريا الجنوبية، ولهذا فإن المستثمرين يفضلونها حتى ولو كان سعر الفائدة الأمريكي أقل قليلا من سعر الفائدة الكوري. ولكن سعر الفائدة في أمريكا حاليا أعلى من السعر في كوريا ويستمر الفارق بينهما في الزيادة باضطراد.

ولهذا تتخذ كوريا موقفا متوترا تجاه رفع سعر الفائدة الأمريكي. ولا ينطبق ذلك على كوريا وحدها، وإذا زاد حجم موجات القلق فسوف تتزعزع الأسواق الأموال كلها. بعبارة أخرى، ستتضاعف المخاطر مقارنة مع الوضع الحالي.

ولكن رغم انقلاب سعر الفائدة بين كوريا والولايات المتحدة لم يحدث حتى الآن تسريب سريع للأموال الأجنبية من البلاد.

ووفقا للبنك المركزي الكوري، فقد شهدت كوريا تدفق المزيد من الأموال الأجنبية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، حيث خرج ملياران و810 ملايين دولار من أموال الاستثمار في الأسهم من البلاد، بينما دخل 11 مليارا و470 مليون دولار من السندات، مما يدل على أن السندات الكورية تعد من الأصول الآمنة نسبيا في ظل حالة عدم الاستقرار المالي العالمي.

ورغم ذلك فإن هذا لا يعني أن كوريا في مأمن من عدم الاستقرار المالي العالمي. فكلما زاد عدم الاستقرار في الأسواق المالية الدولية، زادت تأثيراته على السوق المالية المحلية، ولهذا فإن قلق البنك المركزي الكوري حول سعر الفائدة يزداد يوما بعد يوم.