قائد القوات الأمريكية في كوريا يحذر من تداعيات وقف المناورات مع سيول

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ألقى "روبرت آبرامز" القائد المعين للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية كلمة أمام لجنة الاستماع في مجلس النواب الأمريكي أوضح فيها موقف القوات الأمريكية من الأوضاع الحالية في شبه الجزيرة الكورية، حيث حذر من أن وقف المناورات العسكرية المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية قد أدى إلى انخفاض في الاستعدادات، كما قال إن اتفاقية السلام بين الكوريتين ليست لها علاقة مع معاهدة الهدنة، وأن تخفيض عدد نقاط الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح يخضع لسيطرة قيادة الأمم المتحدة.

ومن بين أبرز النقاط في تصريحاته: حديثه عن تخفيض عدد نقاط الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح في شبه الجزيرة الكورية. وبصورة أساسية تمثل المنطقة منزوعة السلاح منطقة خاصة يُحظر فيها وجود القوات المسلحة. وحسب معاهدة الهدنة العسكرية، لا يمكن حمل الأسلحة النارية مثل البنادق الأوتوماتيكية، من أجل الحفاظ على الهدنة عن طريق الحيلولة دون وقوع مصادمات عفوية. لكن الجانب الكوري الشمالي قام أولا بإنشاء نقاط حراسة في المنطقة، وردا على ذلك اتخذ الجانب الكوري الجنوبي نفس الإجراءات، لتصبح المنطقة نقطة مواجهة في الخط الأمامي.

وفي الوقت الحالي تتخذ نقاط الحراسة شكل القبو الخرساني، وتضم الواحدة منها ما بين 30 إلى 40 جنديا مزودين بأسلحة نارية ذات مستوى أعلى من الأسلحة النارية الأوتوماتيكية، وهو ما يخالف معاهدة الهدنة بوضوح.

وعندما نشرت كوريا الشمالية قوات عسكرية في نقاط الحراسة، استخدمت اسم "فرق الشرطة المدنية" للإشارة إلى أنها قوات غير عسكرية، كما تحمل القوات العسكرية الجنوبية في نقاط الحراسة أيضا علامة "الشرطة المدنية". لكن نقاط الحراسة المحصنة تلك تصوب البنادق فيما بينها ضمن مسافات متقاربة، ولذلك حدثت مصادمات عسكرية بين الكوريتين في تلك النقاط بالفعل.

وفي شهر يوليو الماضي أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن دراسة حول الانسحاب التجريبي من نقاط الحراسة من أجل تخفيف التوتر العسكري، ثم تفاوضت الكوريتان حول هذا الموضوع، وبالتالي صدرت مذكرة اتفاق عسكري أبرمته الكوريتان يوم 19 من شهر سبتمبر الحالي يتضمن هذا الموضوع. ولذلك من المتوقع أن يتم الانسحاب التجريبي من حوالي 10 نقاط في الخطوط الأمامية الشرقية والوسطى والغربية.

ويبدو أن تصريحات القائد المعين للقوات الأمريكية لدى كوريا فيما يتعلق بنقاط الحراسة إلى جانب حديثه حول أن وقف المناورات العسكرية المشتركة الكورية الأمريكية قد أدى إلى تخفيض حالة الاستعداد، تشير إلى قلق واشنطن من ضعف قوة الردع إلى حد ما