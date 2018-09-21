ⓒ Boksoon

شركة "بوكسوندوغا"، هي شركة لإنتاج نبيذ الأرز الكوري، المعروف باسم " ماكجولي".

بدأت الشركة كمحل صغير في أولسان، لبيع النبيذ المنزلي يديره زوج وزوجته. وفي عام 2010 قاما بتأسيس الشركة، التي سميت على اسم الزوجة "بوكسون"، والتي حافظت على نفس المواصفات والطابع التقليدي للنبيذ.





ⓒ Boksoon

تستعمل الشركة الصغيرة المواد الطبيعية الخالصة الخالية من أي مواد كيمائية حافظة. كما أنَّ عملية التخمير، التي تستمر لمدة 3 أسابيع في الصيف، و4 في الشتاء؛ تتم بصورة مثالية. وهذا هو سر تفرد مذاق ذلك النبيذ.





يمكن لزوار الشركة، التجول داخل المصنع لمشاهدة عملية التخمير على الطبيعة. وقد تم اختيار الشركة، لتصبح الشركة الراعية الرسمية، لقمة الأمن النووي في سيول عام 2012، أي بعد عامين فقط من تأسيسها.





ⓒ Boksoon

استحقت الشركة العديد من الجوائز والأوسمة، داخليا وخارجيا، مما ساعدها على تصدر سوق النبيذ التقليدي في كوريا، وتصدير منتجاتها إلى الخارج.

لقد وصفت إحدى المجلات البريطانية شركة "بوكسونغدوغا" بأنها شركة كورية صغيرة وواعدة. وهذه الشركة الكورية، تتطلع إلى الاستفادة القصوى، من الجمع بين التقليدية والحداثة، لتحقيق انطلاقة كورية عالمية جديدة.