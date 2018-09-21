انتشار الطعام الكوري في الخارج

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يحتفل الشعب الكوري الآن بعيد التشوسوك. وهو من المناسبات الحافلة بالطعام الكوري التقليدي التي يجتمع حوله أفراد الأسرة. هذا الطعام الكوري لم يعد مقتصرًا على مثل تلك المناسبات، ولا على الكوريين وحدهم، بل بدأ في الانتشار العالمي الواسع، حتى صار يعرف بالاسم الإنكليزي K-food.





اليابان هي المستورد الأول في العالم للأطعمة الكورية في العام الماضي. وتأتي الصين في المرتبة الثانية. كما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث. وإلى جانب تلك الأسواق الرئيسية؛ وصلت صادرات الأطعمة الكورية إلى عدة أسواق جديدة، منها تايلاند وروسيا وماليزيا وإندونيسيا. لكنَّ ظاهرة الـ k-food لم تقتصر على الأجانب فقط، بل حتى داخل كوريا نفسها، لقد ازداد استهلاك الراميون والكيم، بصورة ملحوظة.





صناعة تجفيف الكيم، يشبهها البعض بصناعة أشباه الموصلات، من حيث الأهمية، إلى جانب صناعة الراميون وصناعة نبات الجنسنغ. كما أصبح الراميون أيضًا من المنتجات الآخذة في الانتشار في مختلف أسواق العالم. وقد صار الراميون الذي تصدره الشركات الكورية هو أول منتج غذائي كوري، يُعرض في محلات "وولمارت" الفاخرة والمنتشرة هناك. كما نجحت منتجات الراميون في اقتحام السوق الروسية، منذ عام 1991، بقيمة صادرات تُقدر بمليوني دولار سنويا.





تصدرت فطائر "جوكوباي"، السوق الصينية، للعام الثاني على التوالي في عام 2017. أما الشركة التي تدير سلسلة "باريس باكيت" الشهيرة، فقد أصبحت الآن تدير 320 متجرًا، خارج كوريا في عدد من البلدان. وهكذا يوضح أن الطعام الكوري ينتشر بسرعة حول العالم.





صناعة الطعام الكوري كانت تأخذ في الاعتبار الوعي العالمي المتزايد حول تناول الطعام الصحي، والابتعاد عن المواد المسببة للسمنة. كل هذا من أسباب ظاهرة الانتشار. وإن كان هناك من يرى أن الأمر بحاجة للمزيد من الجهد.





هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الجهود والأفكار والبرامج، لتعزيز وتيرة ذلك الانتشار، حتى يؤتي الأمر ثماره الطيبة، في أقرب وقت ممكن.