اختتام فعاليات مهرجان كوانغ جوزالفني لعام ٢٠١٨

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اختتمت فعاليات مهرجان كوانغ جو الفني لعام ٢٠١٨، حيث أقبل الكوريون على زيارة المهرجان خلال فترة العطلة. وطوال فترة العيد ازدحمت أماكن المهرجان بالمشاهدين من الأسر الراغبة في التمتع بالعروض الفنية ومعايشة الأعمال الفنية.

وصرحت لجنة تنظيم المهرجان بأن حوالي خمسة وعشرين ألف شخص زاروا أماكن المهرجان المختلفة خلال إجازة العيد التي امتدت من يوم الثاني والعشرين حتى يوم أمس السادس والعشرين من هذا الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المهرجان افتتحت يوم السابع من شهر سبتمبر وبلغ عدد زوار المهرجان حوالي ٨٠ ألف شخص حتى يوم السادس والعشرين.

ويلقى مهرجان كوانغ جو لهذا العام تقديرا كبيرا لأنه يطرح موضوعا مهما حول الحدود في الزمن المعاصر من خلال التعاون بين أحد عشر مصمما من المصممين الفنيين ويقدم أسلوبا جماليا جديدا إلى دائرة فن الرسم الدولية. كما يقدم المهرجان استعراض حوالي ٣٠٠ عمل فني بمشاركة ١٦٥ فنانا من ٤٣ دولة، ليصبح الأكبر حجما في تاريخه. وفي أماكن المهرجان يتم تقديم شروح حول الأعمال المعروضة كل ساعة، بمعدل يصل إلى سبع مرات يوميا.

كما يمكن للزوار التجول بشكل حر في أماكن المهرجان وهم يستمعون إلى الشروح الصوتية عبر الهواتف الذكية. وفي الجناح الخامس من المهرجان يمكنهم التعرف على تاريخ ومعنى المهرجان من خلال تجربة أعمال أرشيف المهرجان الذي بدأ في عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين. ويشهد الجناح السادس بعنوان "فن الرسم الكوري الشمالي: مفارقة الواقعية الاشتراكية" ازدحاما بالناس الراغبين في التعرف على فن الرسم الكوري الشمالي غير المألوف لديهم.

ومن المتوقع أن تستمر فعاليات مهرجان كوانغ جو لعام ألفين وثمانية عشر تحت شعار " الحدود المتخيَّلة" في مختلف مناطق مدينة كوانغ جو، حتى يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر القادم.