افتتاح الدورة الثانية لمهرجان للقهوة لعام ٢٠١٨









سيقام مهرجان يهدف إلى تشجيع وترفيه شباب هذا العصر باستخدام فنجان من القهوة الساخنة حيث تنظم إدارة منطقة "سونغ با" وصحيفة اقتصاد كوريا أكبر فعالية ثقافية خاصة للقهوة خلال يومي العشرين والحادي والعشرين من شهر أكتوبر في الساحة الواقعة أمام برج لوتيه ورلد في سيول.

وسيقام المهرجان تحت شعار "قهوة الشباب لعام ٢٠١٨: يعطيك العافية اليوم أيضا". وفي هذا المهرجان السنوي الذي يعد الثاني، سيتم تنظيم مسابقة لصنع القهوة بمشاركة عدد من البارستا من الساعة الثانية وحتى الرابعة بعد ظهر اليوم الأول للمهرجان. ومن الساعة الرابعة والنصف وحتى السادسة بعد ظهر اليوم الثاني سيتم تنظيم مسابقة لطرق صنع القهوة تحت شعار "تحت حريتي في فترة الشباب" من أجل تقديم طرق صنع القهوة من قبل الناس العاديين وشباب البارستا.

ويمكن لزوار المهرجان تذوق مختلف أنواع القهوة المقدمة من قبل المقاهي الرئيسية والعلامات التجارية التي تقود صناعة القهوة الكورية. كما سيتم إنشاء أجنحة خاصة لدول منشأ القهوة بما فيها كولومبيا والإكوادور والمكسيك.

ليس هذا فقط، بل سيتم أيضا إلقاء محاضرات مثيرة يلقيها بعض المشاهير على مسرح الشباب. فعلى سبيل المثال، ستنقل الكاتبة "كيم شين هويه" رسالة لترفيه الشباب غير الناضجين. كما سيستمع الكاتب والصحفي "كواك جونغ أون" إلى مشاكل الزوار ثم يقدم لهم نصائح مناسبة تحت شعار "مستشار قهوة الشباب".

ومن أهم فعاليات المهرجان: "عرض الشفاء" الذي سيقدم فيه عدد من المطربين أغانيهم التي يمكن الاستمتاع بها مع القهوة في الأيام الخريفية. وبعد ظهر يوم العشرين سيقام عرض لعدد من الأفلام حول القهوة، وستقام أيضا مسابقة لتوزيع جوائز.