ندوة في روما عن طرق استخدام الورق الكوري التقليدي

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شهدت مدينة روما عاصمة إيطاليا ندوة دولية بحثا عن طرق استخدام الورق الكوري التقليدي "هان جي" والصباغة الطبيعية الكورية التقليدية في استعادة المواد الثقافية الإيطالية. جاء ذلك بعنوان "سحر الألوان والمقارنة بين الشرق والغرب"، وبرعاية المعهد الوطني الإيطالي لحفظ واستعادة السجلات التراثية. وفي هذه الندوة يتجمع عدد من الخبراء الكوريين والإيطاليين في مجال استعادة المواد الثقافية من أجل تقاسم أمثلة استخدام الورق الكوري "هان جي" في استعادة المواد الثقافية وطرق التطبيق المتبادل للصباغة الطبيعية الشرقية والغربية.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الإيطالي نجح في استعادة خمس مواد ثقافية إيطالية قديمة بما فيها مخطوط "كارتولا" باستخدام الورق الكوري التقليدي في نهاية عام ألفين وستة عشر. ويذكر أن ذلك المخطوط كتبه القديس الكاثوليكي "فرانسيسكو" قبل ثمانمائة عام.

كما تمت استعادة مادتين ثقافيتين أخريين باستخدام الورق الكوري "هان جي" وهما مجمع الرسائل العلمية التي كُتبت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر في جامعة كاتانيا بجزيرة صقلية، وكتاب إثيوبيا الذي تحتفظ به مكتبة المواد القديمة الوطنية بالقرب من مدينة روما. يذكر أن الورق الكوري هان جي ساهم مساهمة كبيرة في حفظ المواد من خلال استخدامه في تعزيز أجزاء الربط بين صفحات الكتب التالفة. وحتى الآن استخدم الورق الكوري في استعادة سبع مواد ثقافية إجماليا. وهذا الورق صُنع في مصنع لإنتاج الورق الكوري في منطقة أوي ريونغ بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ.

وقد صرح المعهد الوطني الإيطالي لحفظ واستعادة السجلات التراثية بأنه نجح مؤخرا من خلال استخدام الورق الكوري في استعادة خمس مواد من بين سبع وثلاثين مادة من لوحات استنساخ أعمال جدار "كاتاكوم بيه"، وكانت عملية الاستنساخ قد جرت في القرن الثامن عشر.