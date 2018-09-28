سلام شين تيه صوب: فهم الدين من أجل فهم الآخرين

السيد "شين تيه صوب"، واسمه العربي "سلام"، شاب كوري يدرس حاليا في كلية الدراسات العليا للترجمة بجامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية، وقد درس علم الأديان في المرحلة الجامعية، يقول إنه ظل مهتما بالتاريخ والدين الإسلامي منذ المرحلة الثانوية، وأنه بدأ دراسة اللغة العربية كهواية، لكنه وجدها ممتعة فقرر الاستمرار والتخصص فيها.

وفي مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، يقول "سلام" إن دراسته للأديان أدت به إلى أن يتوصل إلى أن الدين موضوع صعب، لكنه مهم جدا من أجل الفهم الأفضل والأوضح للثقافات الأخرى.

وقال أيضا إن الصور النمطية تعتبر أكبر عائق أمام فهم الثقافات الأخرى، وكمثال على ذلك، فإن الكوريين بوجه عام يعتقدون أن العالم الإسلامي هو العالم العربي وأنه فقط مصدر النفط.

كما أشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين العرب والكوريين من حيث استخدام العرب للتعبيرات الدينية في لغتهم اليومية، وهذه الفجوة تجعل الكوريين يشعرون بصعوبة في فهم الثقافة العربية لكنها تجعلهم أيضا يهتمون بها.

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