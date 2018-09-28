الجنود الكوريون المتمركزون في الشرق الأوسط وإفريقيا يحتفلون بعيد تشوسوك

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احتفل الشعب الكوري يوم الرابع والعشرين من سبتمبر بعيد الحصاد "تشوسوك" الذي يعتبر، إلى جانب عيد رأس السنة الجديدة القمرية "سول نال"، أكبر الأعياد الشعبية في كوريا.

وبهذه المناسبة تمتع الشعب الكوري بإجازة طويلة امتدت 5 أيام من يوم السبت وحتى يوم الأربعاء الماضي.

ولم تقتصر الأجواء الاحتفالية على الكوريين المقيمين في كوريا فقط، بل عمت الكوريين المقيمين في الخارج أيضا، بمن فيهم الجنود التابعون للوحدات العسكرية الكورية التي تمارس أنشطتها في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن بين تلك الوحدات العسكرية، وحدة "دونغ ميونغ" التي ظلت تقوم بمهامها في لبنان منذ عام 2007 ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، وحدة "تشونغ هيه" البحرية التي تشارك في عمليات مكافحة القرصنة في المياه الصومالية منذ عام 2009، ووحدة "هان بيت" التي تمارس نشاطها في عملية الإعمار في جنوب السودان منذ عام 2011، ووحدة "أخ" المتمركزة في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011 أيضا لدعم تدريب الجنود الإماراتيين.

وقضى الجنود الكوريون أوقاتا ممتعة مع المواطنين المقيمين في المناطق التي تتمركز فيها وحداتهم من خلال تناول الأطعمة الكورية التقليدية الخاصة بعيد "تشوسوك" والألعاب الفلكلورية الكورية.