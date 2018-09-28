السفارة السعودية لدى سيول تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني

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أقام سعادة السفير "رياض بن أحمد المباركي" سفير السعودية لدى كوريا الجنوبية يوم العشرين من سبتمبر الجاري حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وكان من المفترض أن يقام هذا الحفل يوم الثالث والعشرين من سبتمبر، وهو يوم العيد الوطني، ولكن أقيم مبكرا لأن ذلك اليوم كان يوم أحد، وهو عطلة أسبوعية في كوريا.

وحضر الحفل عدد كبير من كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والشخصيات البارزة، بمن فيهم وزير الصحة الكوري "بارك نونغ هُو".

وكان من بين الحاضرين أيضا سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدون لدى كوريا الجنوبية، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية في كوريا، إلى جانب كبار الشخصيات المدنية والعسكرية وأساتذة الجامعات والإعلاميين ورجال الأعمال.

وفي كلمة ألقاها السفير السعودي في الحفل، قدم تهانيه وتبريكاته لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي ودعا الله أن يديم على السعودية نعمة الأمن والأمان، وأن يسبغ عليها المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

ومن جانبه، عبر وزير الصحة الكوري "بارك"، نيابة عن الحكومة الكورية، عن تهانيه وتبريكاته للحكومة السعودية والشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة، وتقديره للأدوار التي تلعبها السعودية في شتى المجالات وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير"بارك" أن هذا الحفل يجسد أواصر الصداقة والروابط المتينة والعلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية.





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