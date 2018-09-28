مصر تحتضن فرقة جين ميونغ الكورية التقليدية للمرة الثانية

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من المقرر أن تقوم فرقة "جين ميونغ" الكورية للغناء والرقص والحركات البهلوانية عرضين في القاهرة والإسكندرية بتنظيم من المركز الثقافي الكوري في القاهرة وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها الفرقة الكورية عروضا في مصر بعد أن لاقت عروضها السابقة إعجاب الجمهور المصري، حيث تمت إعادة تقديمها بناء على طلب الجماهير ومحبي الثقافة والموسيقى العصرية والتقليدية الكورية.

وسيقام العرض الأول لفرقة "جين ميونغ" هذه المرة يوم الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة، أما العرض الثاني فسيتم تنظيمه في الاسكندرية على خشبة مسرح "سيد درويش" يوم الثاني من أكتوبر القادم.

الجدير بالذكر أن فرقة "جين ميونغ" الكورية التي تضم في عضويتها 11 فنانا قد فازت بتسع جوائز دولية، منها المركز الأول في المهرجان الدولي للموسيقى الإيقاعية لعام 2009.

وكان معهد الموسيقى العربية بالقاهرة قد احتضن فرقة "جين ميونغ"في عام 2016 حيث قدمت ألحانا إيقاعية أخذت الجمهور المصري إلى رحلة ساحرة لاستكشاف الموروث الفني والثقافي الكوري.

وتفاعل الحضور مع جمال الألحان السريعة المنبثقة من الآلات الموسيقية الكورية، التي استخدمها أعضاء الفرقة ببراعة شديدة، فحولوا الموسيقى التقليدية إلى نموذج فني متكامل يميل إلى الحداثة.

وكان معظم الحضور من الشباب، وهو ما يدل على أن الشباب المصريين سيكونون سفراء للثقافة الكورية ليس فقط في مصر بل في كل العالم العربي.

ويمكن القول إن حركة التبادل الثقافي بين كوريا ومصر كانت ولا تزال الأكثر زخما في مسيرة العلاقات بين البلدين، وأن التبادل الثقافي سيسهم إسهاما كبيرا في تعزيز العلاقات بين كوريا ومصر في مختلف المجالات.