تدشين مصنع جديد خاص بتركيب سيارات كيا الكورية في الجزائر

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أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري "يوسف يوسفي" أن ولاية باتنة، إلى جانب ولايات قسنطينة وسطيف والمسيلة وبرج بوعريريج، ستشكل في المستقبل القريب "قطبا ممتازا للصناعات الميكانيكية" في الجزائر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الجزائري "يوسفي" في احتفال أقيم يوم الاثنين الماضي بمناسبة تدشين مصنع "غلوفيز" الجديد الخاص بتركيب أنواع مختلفة من سيارات شركة "كيا" الكورية في منطقة جرمة بولاية باتنة.

وأضاف "يوسفي" أن ولاية باتنة غنية بإمكاناتها البشرية وبمواردها الطبيعية، خاصة المناجم التي يبلغ عددها حوالي 200 منجم قابلة للاستغلال، خاصة الرصاص، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في كيفية استغلال هذه الثروات الطبيعية.

وقد تم تدشين مصنع "غلوفيز" لتركيب سيارات "كيا" بحضور سلطات ولاية باتنة، والمدير العام لمجمع "غلوبال غروب" الجزائري "محمد الطاهر بوضياف"، والسفير الكوري لدى الجزائر "لي أون يونغ"، ورئيس شركة "كيا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد آخر من المسؤولين الكوريين والجزائريين.

وسيتم من خلال هذا المصنع الجديد عملية تركيب عدة أنواع من سيارات "كيا"، منها "بيكانتو"، و"ريو"، و"سيراتو"، و"سبورتيج"، بالإضافة إلى الشاحنات من طراز "كي 2500".

ويوظف المصنع ألفي عامل في مرحلته الابتدائية على أن ترتفع فرص العمل فيه إلى أكثر من 5 آلاف عامل في مرحلة التصنيع.

وانتهى العمل في بناء المصنع في شهر أغسطس من هذا العام على مساحة قدرها 50 هكتارا، وبدأ في إنتاج السيارات بقدرة إنتاج أولية تصل إلى 50 ألف وحدة سنويا على أن تصل إلى 100 ألف وحدة سنويا في مرحلة التصنيع.

ومن جانبه، أشار السفير الكوري "لي أون يونغ" إلى أن تدشين هذا المصنع يعد ثمرة الإرادة المشتركة للمتعاملين الاقتصاديين من كوريا الجنوبية والجزائر لتعزيز التعاون من خلال مشاركة حقيقية في الاستثمار، مما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة في الجزائر ونقل التكنولوجيا الخاصة بإنتاج السيارات إليها.





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