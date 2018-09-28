انطلاق أكبر مهرجان للتسوق والسياحة في كوريا

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انطلق اليوم الجمعة مهرجان "كوريا سيل فيستا" الذي يعد أكبر مهرجان للتسوق والسياحة في كوريا، وتستمر فعاليات التخفيضات الكبيرة فيه لمدة 10 أيام حتى يوم السابع من أكتوبر القادم.

ويتميز مهرجان هذا العام باستراتيجية الاختيار والتركيز، لأنه قد تم تقليل مدته من شهر في العام الماضي إلى 10 أيام فقط هذا العام، بحيث يتم تركيز فعالياته على البرامج التسوقية بعد أن كانت قد تركزت على البرامج التسوقية والثقافية والسياحية في العام الماضي.

إلى جانب هذا، يتم تطبيق تخفيضات أعلى بكثير من نسبة التخفيضات السابقة على المنتجات المباعة ضمن مهرجان هذا العام، لدرجة أن نسب التخفيضات على بعض المنتجات ستصل إلى 80%.

وتبلغ نسبة التخفيضات على المجففات من إنتاج "سام سونغ" 20%، وأجهزة تلفزيون أوليد من "إل جي" 25%.

وستقوم متاجر "هيون ديه" بتطبيق تخفيضات تبلغ 80% على 400 مادة من المنتجات المعروضة، وسيتم بيع بعض السيارات بتخفيضات تتراوح نسبتها بين 2% و20%.

وقد بدأ مهرجان "كوريا سيل فيستا" في عام 2015 ضمن الجهود الرامية إلى إنعاش الاستهلاك المحلي الذي كان يعانى من الركود بسبب تعرضت كوريا لانتشار فيروس "كورونا" في عام 2014، حيث استهدف المهرجان ليس فقط المستهلكين الكوريين، بل وأيضا السياح الأجانب.

الجدير بالذكر أن حجم مبيعات مراكز التسوق ومتاجر التجزئة التي شاركت في مهرجان التسوق في العام الماضي قد شهد زيادة بنسبة 15.7% و10.4% على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق.