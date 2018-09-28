واشنطن تسلّم سيول 64 من رفات الجنود الكوريين الجنوبيين

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من المنتظر أن تعيد الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية 64 من رفات الجنود الكوريين الجنوبيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، والتي تم العثور عليها في كوريا الشمالية.

وقد بدأت عمليات العثور على رفات الجنود الذين قُتلوا خلال الحرب الكورية تجذب اهتمام الكثيرين مرة أخرى.

ويشار إلى أن إجمالي عدد الجنود المفقودين في الحرب الكورية يبلغ 138 ألفا، من بينهم 130 ألفا من الكوريين و8 آلاف من الأمريكيين، ومن المعتقد أن معظم رفات أولئك الجنود المفقودين موجودة في كوريا الشمالية وداخل المنطقة منزوعة السلاح الواقعة على جانبي خط الحدود الذي يفصل بين الكوريتين.

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، مازال هناك حوالي 53 ألفا من رفات الجنود الأمريكيين موجودة في مناطق متفرقة من كوريا الشمالية.

ويرجع تاريخ عودة رفات الجنود الأمريكيين من كوريا الشمالية إلى عام 1954، أي بعد عام واحد من انتهاء الحرب الكورية، حيث قامت كوريا الشمالية بإعادة أكثر من ألفين من رفات الجنود الأمريكيين إلى الولايات المتحدة بناء على نتائج المفاوضات التي جرت بين الجانبين.

ولكن تم وقف عمليات إعادة رفات الجنود الأمريكيين منذ ذلك الوقت، إلى أن استئنافها مجددا بالتزامن مع إعادة انعقاد المفاوضات بينهما في شهر ديسمبر من عام 1988.

وقد عثرت كوريا الشمالية على 208 من رفات الجنود الأمريكيين وأعادتها إلى الولايات المتحدة حتى عام 1995، كما أعادت 229 أخرى عَثر عليها الجانبان من خلال عمليات بحث مشتركة منذ عام 1996 .

ولكن في الواقع، لم يتم تنفيذ عمليات العثور على رفات الجنود الأمريكيين بشكل سلس كما هو مطلوب بسبب تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وبيونغ يانغ الناجم عن القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

ولكن تغير الوضع في الآونة الأخيرة، حيث قامت كوريا الشمالية بإعادة 55 من رفات الجنود الأمريكيين بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الأمريكية الكورية الشمالية التي عقدت في سنغافوره يوم الثاني عشر من يونيو الماضي.

أما كوريا الجنوبية فقد عثرت على رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الكورية في أرجاء مختلفة من البلاد، وتجاوز عددها 11 ألفا، خلال الفترة من عام 2000 وحتى العام الماضي، منها حوالى 10 آلاف من رفات الكوريين الجنوبيين، و17 من رفات جنود قوات الأمم المتحدة، و723 من رفات الجنود الكوريين الشماليين، و591 من رفات الجنود الصينيين، وقد تمت إعادة حوالي 500 منها إلى بكين