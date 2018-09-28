ردود فعل هادئة لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

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جاءت ردود الفعل الكورية على القرار الأمريكي الأخير برفع طفيف لسعر الفائدة في أمريكا حيث قال محافظ بنك كوريا المركزي إن تأثير ذلك على الأسواق المالية والنقدية في كوريا سيكون محدودا وطفيفا بسب أن الرفع كان متوقعا ومخططا لمواجهته منذ وقت طويل.





نفى محافظ البنك وجود أي بوادر خوف أو قلق من تبعات القرار الأمريكي على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي إجابة له على سؤال حول إذا ما كانت كوريا تفكر في اتخاذ أي إجراءات لمقابلة ما قد يحدث من هذا الرفع أجاب بالنفي. تجدر الإشارة غلى أن عددا من كبار المسئولين الكورن المتخصصين في البنك المركزي والوزارات ذات الصلة قد عقدوا اجتماع تدارسوا فيه الأمر وخرجوا بتوصيات في هذا الصدد وأكد مسئول عن هذه التوصيات ستخضع للدراسة والتثمين بشكل علمي عملي متخصص.

وكان البنك المركزي الكوري قد أشر بالفعل إلى تشديد السياسة النقدية، حيث طالب أحد أعضاء مجلس إدارته بزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، منذ يوليو، لمواجهة الارتفاع في أسعار العقارات. ولكن مع ذلك، فيعاني البنك من أزمة بسبب تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى نقطة لها في الشهر الماضي، منذ الأزمة المالية الآسيوية منذ 20 عامًا.

وقد عقد مسؤولون من البنك المركزي ووزارة المالية والهيئات التنظيمية اجتماعًا صباح الخميس، لمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع قرار الاحتياطي الفيدرالي. وقال نائب وزير المالية كو هيونغ كوون إن الحكومة ستراجع جميع الآثار المتوقعة على الأسواق المالية المحلية وستكثف مراقبتها لتدفق الأموال الأجنبية إلى الخارج.