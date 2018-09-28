العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية

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تتبلور ملامح تباين وخلافات متنامية بخصوص كيفية استمرا العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية وذلك بين الولايات المتحدة من جهة ورسيا الين من الجهة الأخرى. تحدث وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن تناول صارم ومتفاءل في نفس الوقت لمسألة العقوبات الأممية على بيونغ يانغ.





قال إن العالم باسره وليس الولايات المتحدة فقط قد أوضح بشكل واضح وجلي إنه لن يقبل بدولة نووية أو صاروخية باليستية في كوريا الشمالية . كان وزير الخارجية الأمريكي قد اجتمع مع نظيره الكوري الشمالي على هامش اجتماعات نيويورك وسيتوجه إلى بيونغ يانغ في الشهر القادم للتجهيز للقمة الأمريكية الكورية الشمالية القادمة. لكنه أكد أن العقوبات والضغوطات على كوريا الشمالية سوف تستمر حتى حل المشكلة حلا نهائيا مشيرا إلى أن ذلك أمر يساعد على دفع كوريا الشمالية للمضي في حل دائم وكامل ونهائي للمشكلة. أعلنت دول منها فرنسا وبريطانيا عن دعمهما للموقف الأمريكي. اتخذا كوريا الجنوبية موقفا وسطيا مثمنة الموقف الإيجابي الراغب في إحلال سلام واستقرار في شبه الجزيرة الكورية. من الجاب الآخر تحدثت كل الصين وروسيا عن أهمية تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية على ضوء التطورات الهامة الأخيرة التي شهدتها شبه الجزيرة الكورية من قمة ومحادثات وتوافقات ناجحة.