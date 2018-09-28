القمة الكورية الجنوبية الأمريكية

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التقى الرئيس الكوري الجنوبي بنظيره الأمريكي على هامش اجتماعات الدورة العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك وأطلعه على تصوره لنتائج القمة الكورية المشتركة الأخيرة التي انعقدت في بيونغ يانغ، وأكد له إن التخلص من الأسلحة النوية صار الآن بمثابة سياسة رئيسية لكوريا الشمالية كما أكد له الزعيم الكوري الشمالي نفسه من استعداد للتخلص من الأسلحة النووية والتعاون التم مع الأسرة الدولية.





خاطب الرئيس مون بعد ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة مناشدا العالم تقديم كل ما يمكن من مساعدات لإنجاح المساعي الاممية لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتشجيع وتحفيز كوريا الشمالية لمواصلة الجهود التي ظلت تبذلها نحو تحقيق ذلك الهدف المنشود. قال إن كوريا الشمالية تبدو الآن وكأنها قد قررت الخروج من عزلتها الدولية الطويلة والتحول إلى جزء إيجابي فاعل من الكيان العالمي والأسرة الدولية التي عليها أن ترد التحية بأحسن منها وأن تتفاعل إيجابا مع الخيار الكوري الشمالي الصحيح حتى تستمر كوريا في مساعيها نحو السلام الدائم والشامل في عالم مستقر وآمن.





بعد استعراضه خلاصة لقاءاته الأخيرة مع الطرف الشمالي أشار الرئيس إلى أن مسألة الإعلان الرسمي لإنهاء حالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية هي مسألة وقت وعملية مستمرة من أجل استقرار شبه الجزيرة الكورية وتحقيق الأحلام الدولية التي عبر عنها المجتمع الدولي على الدوام من أجل خلق سلام دائم وعادل وقابل للبقاء. أكد إن كوريا الجنوبية ستظل دوما حريصا على قيادة كوريا الشمالية غلى طريق السلام.

كان الرئيس مون قد قام بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية استمرت 4 ايام في أعقاب القمة الثالثة التي جمعته مع الزعيم الكوري الشمالي سعى فيها لإقناع الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية والأمم المتحدة بنية كوريا الشمالية الصادقة في إيجاد حل مقبول وعملي لمشكلتها النووية التي تؤرق العالم في حال إيفاء الجانب الأمريكي باتخاذ الإجراءات المقابلة التي وعد باتخاذها.





من جانب آخر أكد ناطق كوري جنوبي رئاسي إن مشروع عملية التفتيش المشترك للمنشآت الكورية الجنوبية الشمالية سيبدأ في الشهر القادم كخطوة أولية في اتجاه تعزيز ربط شبه الجزيرة الكورية بشبكات نقل واتصال مباشر وإن الطرفين توصلا لما يشبه الاتفاق النهائي لعقد مناسبة تأسيسية احتفالية مشتركة في بيونغ يانغ في شهر أكتوبر القادم بمناسبة مرور الذكرى السنوية ال11 للإعلان المشترك الرابع في عام 2007 ×لال القمة التناريخية بين الرئيس الكوري الجنوبي الراحل روه موه يون والزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ ايل.