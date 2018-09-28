بدء عمليات إزالة الألغام في المناطق الحدودية بين الكوريتين

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بدأت الكوريتان اليوم الاثنين في تنفيذ عمليات إزالة الألغام المزروعة في المنطقة الأمنية المشتركة في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، ومرتفعات "رأس السهم" داخل المنطقة منزوعة السلاح في إقليم "تشول وون" الواقع في شرق الحدود الفاصلة بين الكوريتين.

وتعد عملية إزالة الألغام أولى مراحل الإجراءات الهادفة إلى نزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة في "بان مون جوم" بناء على الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الكوريتين على هامش الجولة الثالثة الأخيرة من محادثات القمة الكورية في بيونغ يانغ.

وبموجب هذا الاتفاق ستقوم الكوريتان بإزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركة اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى يوم العشرين من شهر أكتوبر الجاري.

بالإضافة إلى ذلك، ستجري الكوريتان وقيادة قوات الأمم المتحدة مباحثات حول نزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة في قرية "بان مون جوم" بعد انتهاء إزالة الألغام، حيث من المقرر أن يتم تقليل عدد الجنود الكوريين الجنوبيين والشماليين المتمركزين في المنطقة ليقل عن 35 جنديا لكل جانب، وأن يكونوا غير مسلحين ببنادق أو مسدسات.

ويذكر أن المنطقة الأمنية المشتركة لم يكن لديها خط عسكري يفصل الكوريتين، وكان يمكن للجنود المتمركزين فيها التحرك دون أي قيود. لكن قيام جنود كوريين شماليين بقتل ضابط أمريكي بفأس داخل تلك المنطقة تسبب في وضع خط خرساني يفصل بين الكوريتين لمنع الجنود من عبور الخط والتحدث فيما بينهم، وأصبحوا مسلحين بمسدسات.

إلى جانب هذا، سيجرى تنفيذ عمليات إزالة الألغام المزروعة في مرتفعات "رأس السهم" اعتبارا من اليوم ولمدة شهرين، تمهيدا لعملية مشتركة للتنقيب عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، اعتبارا من شهر أبريل من العام القادم.

ويذكر أن بعض التقديرات أشارت إلى أن مرتفعات "رأس السهم" تحتوى على حوالى 200 من رفات جنود الجيش الكوري الجنوبي، و300 من رفات جنود قوات الأمم المتحدة، بمن فيهم جنود أمريكيون وفرنسيون، كانوا قد قتلوا خلال الحرب الكورية.