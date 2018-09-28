خسائر بشرية هائلة بسبب زلزال وتسونامي إندونيسيا

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زاد حجم الخسائر في الأرواح البشرية نتيجة لزلزال وتسونامي إندونيسيا لدرجة أنه قد تجاوز عدد القتلى حتى الآن 830.

وكان الزلزال الذي تبلغ قوته 7.5 درجة بمقياس ريختر قد ضرب مدينة "بالو" التابعة لجزيرة "سولاويسي" الإندونيسية بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، وتسبب الزلزال في حدوث موجات "تسونامي".

ويرى الخبراء أن الخسائر الهائلة التي تعرضت لها مدينة "بالو" يرجع سببها إلى الهزات القوية الناجمة عن الزلزال، والخصائص الجغرافية للمنطقة التي تقع فيها مدينة "بالو" التي يبلغ عدد سكانها 380 ألف نسمة، حيث إنها تقع في عمق خليج يبلغ عرضه كيلومترين وطوله 10 كيلومترات. وقد تسببت هذه الخصائص الجغرافية في تدفق أمواج البحر العاتية المسماة "تسونامي" إلى الخليج الضيق والطويل، مما أكسب هذه الأمواج قوة تدميرية فائقة.

وفي الواقع، بلغ ارتفاع الأمواج التي اجتاحت مدينة "بالو" 3 أمتار، و6 أمتار في بعض المناطق.

وتتكون إندونيسيا من أكثر من 17 ألف جزيرة، وهي تقع في حزام الزلازل الباسيفيكية المعروف باسم "حزام النار"، مما يتسبب في تعرض إندونيسيا لزلازل متكررة.

ويتساءل الخبراء عن سبب حدوث "تسونامي" في جزيرة "سولاويسي" نظرا لأنه من المعتاد أن يحدث "تسونامي" فيما يعرف بـ"نطاق الاندساس"، أي المنقطة التي يهبط فيها حرف اللوح المحيطي تحت حرف لوح راكب مجاور عند حد متقارب، مما يؤدي إلى وقوع الزلازال والتسونامي، بينما جزيرة "سولاويسي" تقع في منطقة يتحرك حرف اللوح أفقيا.

وقالت السفارة الكورية لدى إندونيسيا إنها لم تتلق أي اتصالات من المواطن الكوري المفقود الذي كان في مدينة "بالو" وقت وقوع الزلزال، وأنها أرسلت موظفيها إلى المنطقة المنكوبة للتأكد من سلامة 7 كوريين آخرين كانوا يقيمون في المدينة.

وكان زلزال بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر قد ضرب جزيرة "لومبوك" الإندونيسية في شهر أغسطس الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص.