كويه جينا تشينغ تشينغ / تشوك جيه / تشوك وون دوك دام





كان عيد الحصاد الكوري، أو التشوسوك، يوم الاثنين الماضي. وهو يُدعى أيضًا "هانغاوي" ويُكتب بالرموز الصينية "جونغ تشو تشول 중추절". و"جونغ تشو تشول" عبارة تعني "إجازة في منتصف الخريف"، وقد سمي بذلك لأن بدر شهر أغسطس يكتمل في الخامس عشر من التقويم القمري ويقع في منتصف الفصل تماما. وقد انقشعت الآن موجات الصيف شديدة الحرارة ولم تأتِ برودة الشتاء القارصة بعد، ولذلك فهو جو مناسب جدا للهو أو العمل. كما أن المحاصيل والثمار المكتملة تنتظر الحصاد قريبًا، وهو الموعد الذي يشعر فيه المزارعون الذين بذلوا الكثير من الجهد من الربيع حتى الآن بالفخر والرضا. واليوم تنتهي إجازة التشوسوك الطويلة، ولا بد أن الكوريين الذين سافروا بطول البلاد وعرضها لزيارة الأهل والأقارب طوال فترة الإجازات يشعرون بالتعب والإرهاق، لكن لا بد أنهم يشعرون أيضًا بالدفء والسعادة بعد قضاء تلك الأوقات الأسرية الجميلة. ولا بد أن الكوريين المغتربين يتأملون سماء الخريف في ذلك الوقت من العام فيفتقدون سماء بلادهم التي تصفو في الخريف فتصير ساحرة.

قديمًا، كان سكان الريف يجتمعون في الأعياد، مثل عيد التشوسوك، ليشاركوا في ألعاب الـ"بونغ مول نوري 풍물놀이". والعازفون في فرق البونغ مول نوري ليسوا من العازفين المحترفين، بل هم من المزارعين الذين اهتموا بتعلم العزف على الآلات الموسيقية رغم انشغالهم في أعمال الزراعة طوال العام. ورغم أن موسيقى البونغ مول نوري لم تكن من متقنة أو ماهرة، لكنها كانت حيوية ومبهجة بشكل لا يمكن أن نجده في أي من الألبومات الغنائية المسجلة أو الحفلات الموسيقية الكبيرة. وبينما كانت فرقة البونغ مول نوري تعزف موسيقاها، كان بقية المزارعين يرقصون ويتخلصون من الضغوط المتراكمة. وكانت حفلات البونغ مول نوري أحداثا مهمة يجتمع فيها أهل القرية ويجددون إحساسهم بأنهم جماعة مترابطة. وكانت بعض القرى تعقد مسابقات للغناء ليتنافس أهل القرية على الفوز بالجوائز التي كانت غالبًا من الأدوات المنزلية البسيطة، مثل الأواني وأدوات المطبخ. وكان الجميع يشترك في هذه المسابقات، من الأطفال الصغار إلى الطاعنين في السن. كان بإمكان أي شخص المشاركة في هذه المسابقات التي كانت رغم بساطتها فائقة الإمتاع. ترى ما نوع ذكريات العيد التي يختزنها أطفال هذه الأيام؟ رغم انعقاد المهرجانات والأحداث الفنية طوال العام في كوريا، إلا أنه صار من النادر أن نجد حدثًا محليًا يركز على سكان منطقة أو حي ما. ربما حان الوقت لنستعيد بعض من تقاليد الماضي في الاحتفالات.

يعد السول، والهانشيك، والدانو، والتشوسوك الأربعة أعياد الأساسية في كوريا. لكن الكوريين كانوا دائمًا يحرصون على إقامة مراسم تبجيل الأجداد كلما حلت مناسبة خاصة تستحق الاحتفال. فإذا حالفهم الحظ الحسن شكروا الأجداد والأسلاف على العناية بهم، وإ ذا حلت بهم مصيبة أكثروا من الصلوات والمآدب لفك الكرب. ولم تكن هذه الطقوس مجرد خرافات بالنسبة إليهم، بل كانت مراسم هامة تمنحهم القوة والقدرة على الاستمرار في الحياة.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: