



""كانت رائحة الصابون دائما تفوح منه، تفوح منه عند عودته من الجامعة، أو عندما يأخذ دشا منعشا، أو حتى عندما يجلس ساكنا على مكتبه للدراسة. أستنشق رائحته وهو يقترب من المنزل حتى لو كان على مسافة بعيدة".









# شريط مقابلة الناقدة الأدبية "جون سو يونغ".

أشجار الزيلكوفا معروفة بالقوة والمتانة والجمال وتعيش لزمن طويل. والقصة لا تتحدث عن أي شجرة زيلكوفا، بل عن شجرة زيلكوفا صغيرة ترمز للجيل الجديد وقتها وطريقة التفكير الجديدة والمجتمع الجديد المختلف عن مجتمع الخمسينيات. لذلك فهذه الشجرة ترمز لقصة حب صادقة وبريئة بين شابة وشاب قررا تحدي الأُطر الحديدية القديمة، والانعتاق من الأسوار التي تمنعهما من الحرية والسعادة.

وذات يوم وهي جالسة على صخرة تحت شجرة فوق الجبل، هبت نسمات تحمل تلك الرائحة العطرية المنعشة التي تعرفها جيدا. كانت الرائحة تقترب منها شيئا فشيئا، ثم سمعت دبيب خطوات قادمة من أسفل الجبل. التفتت فرأت "هيون كيو" ماثلا أمامها وهو ينظر إليها بعينين براقتين.









"توقف على بُعد خطوتين أو ثلاثة مني... شعرت بأنني قادرة على أن أطير وأحلق في السماء البعيدة، غير أنني وجدت نفسي في الواقع متشبثة بجزع الشجرة القريبة التي كنت أجلس تحتها. كانت شجرة زيلكوفا صغيرة. قال لي: "تمسكي جيدا بالشجرة واستمعي لما سأقوله لك... "سوك هي"، لا بد من الرجوع والعودة لمدرستك وحياتك ومستقبلك. انسي كل شيء وركزي على دراستك. هذا ما أنوي أنا نفسي أن أفعله. ليس أمامنا إلا أن نبقى مفترقين الآن، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدينا خيارات أخرى. ارتعش جسدي بقوة وأنا ما زلت متمسكة بشجرة الزيلكوفا. وواصل قائلا: "ما حدث في ذلك اليوم داخل الغابة شيء لا يمكن أن ننساه. نحن سنفترق قليلا لنجتمع مرة أخرى. هذا هو خيارنا الوحيد في الوقت الحالي. لكن المستقبل شيء آخر... وقد يمكننا أن نسافر معا إلى الخارج"... نظرت إليه، وشعرت أن حياتي لم تنتهِ بعد، وأنني ما زلت أحبه أكثر من أي وقت مضى. تحدث مرة أخرى بصوت أقرب للهمس قائلا: "عديني بأن ترجعي إلى البيت اليوم أو غدا أو في أقرب وقت ممكن". أومأت بالموافقة. فابتسم ابتسامة خافتة قبل أن يعود أدراجه ويهبط من فوق الجبل. كانت الرياح تهب في الاتجاه المعاكس له وتحمل لي رائحة الصابون العطرة، وكنت استنشقها وأنا احتضن جزع شجرة الزيلكوفا الصغيرة بقوة، وأضحك كالمجنونة! ".









الكاتبة "كانغ شين جيه":

وُلدت الكاتبة "جو سيه هي" في سيول في 1924، وتوفيت في 2001. نشرت أول أعمالها بعنوان "وجه" عام 1949، وحصلت على جائزة عام 1959 عن روايتها القصيرة "جدار"، ونشرت قصة "شجرة الزيلكوفا الصغيرة" عام 1960 في مجلة أدبية.