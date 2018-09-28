افتتاح مؤتمر الجمعية العامة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في إنتشون

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افتتحت أمس الاثنين في مدينة إنتشون الكورية الجنوبية الدورة الثامنة الأربعون من اجتماعات الجمعية العامة لّلجنة الدولية للتغيرات المناخية، بحضور علماء وخبراء من 195 دولة عضوا في اللجنة.

وقد تأسست اللجنة الدولية للتغيرات المناخية في شهر نوفمبر من عام 1988 تحت رعاية مشتركة بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، بهدف تقديم تقديرات شاملة لحالة الفهم العلمي والفني والاجتماعي والاقتصادي لتغير المناخ وأسبابه وتأثيراته المحتملة، وأيضا استراتيجيات الاستجابة لهذا التغير.

وتتكون الهيئة من 3 آلاف من علماء المناخ وماسحي المحيطات وخبراء الاقتصاد، وهي الجهة العلمية النافذة في مجال دراسة الاحتباس الحراري وتأثيراته.

ومن بين أبرز المهام التي تمارسها الهيئة: إعداد تقارير خاصة بنتائج تنفيذ ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول "كيوتو" الملحق بالاتفاقية، حيث تستهدف الهيئة من خلالها توقيع اتفاقية خاصة بمكافحة الاحتباس الحراري.

وسيكون إصدار مسودة تقرير خاص بعنوان "الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية" أهم الموضوعات التي سيتم بحثها في مؤتمر هذا العام،حيث تم إعداد هذا التقرير عن طريق الاستماع إلى آراء عدد كبير من الخبراء والمسؤولين الحكوميين حول العالم.

الجدير بالذكر أن اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ التي تم توقيعها في شهر ديسمبر من عام 2015، تنص على التزام جميع الدول بمحاربة تغيير المناخ وتقليل مستوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وتدعو الاتفاقية إلى احتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة دون درجتين مئويتين مقارنة بمستويات درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية، ومواصلة تنفيذ الخطوات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

وسيتم استخدام مسودة التقرير التي سيتم إقرارها في مؤتمر إنتشون، في الدورة الرابعة والعشرين لاجتماعات الجمعية العامة للدول المعنية باتقاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر انعقادها في بولندا في شهر ديسمبر القادم.

وتوقعت هذه المسودة أن يتجاوز معدل درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية في عام 2040 وبشكل مبكر مما كان متوقعا من قبل، وذلك استنادا للوتيرة السريعة في ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن الاحتباس الحراري.