شركة 3 بون وان

ⓒ 3boon1

سنتعرف على شركة "ثري بون وان 3boon1" المتخصصة في إنتاج مراتب الرغوة.





رئيسها "جون جو هون 전주훈":

شركتنا متخصصة في صناعة مراتب الرغوة الصناعية، التي تهدف لأن توفر نوما ممتعا وهادئا وآمنا. بعد تخرجي من الجامعة، بدأت العمل في شركة تجارية لبيع الحبوب والبذور. وبعد فترة وجيزة قررت تكوين شركة خاصة لتوفير عمال وعاملات منزليين، لكني لم أُوفق في ذلك العمل الذي كان مصيره الفشل. حرمني فشلي من النوم، وظللت منشغل التفكير في إيجاد البديل المناسب. دفعني الأرق والسهر للتفكير في إيجاد وسيلة للنوم الهادئ الممتع، وهو ما دفعني بدوره للتفكير في صناعة مراتب مريحة تماما.





افتتحت الشركة في اليوم الأول من عام 2017 باسم "3 بون ون" والتي تعني في اللغة الكورية "ثُلث". كان اسم الشركة تعبيرا عن تصميم السيد "جون" وأمله في إيجاد نوم مريح، حيث إن الشخص الطبيعي يقضي ثلث حياته تقريبا في النوم.





ⓒ 3boon1

رئيسها "جون جو هون 전주훈":

مراتب النوم التي ننتجها لا يوجد فيها أي زنبركات معدنية وهي تتعامل وتتجاوب بشكل طبيعي مع محيط ونتوءات الجسم. المرتبة مكونة من خمس طبقات مختلفات من الرغوة، وشكلها يعطي الشخص عند الرقاد عليها إحساسا بأنه يطفو فوق الماء. تزيل المرتبة أي إحساس بالألم الذي قد ينجم عن تعرض الجسم لضغوط الحواف الحادة كما في المرتبة التقليدية. هكذا توفر مراتبنا نوما مريحا آمنا.





يوجد بشكل عام ثلاثة أنواع من المراتب، وهي: مرتبة الزنبرك، ومرتبة اللاتكس، ومرتبة الرغوة. النوع الأول هو الأكثر شيوعا في كوريا، لكن أكثر الأوربيين والأمريكيين صاروا الآن يستعملون مراتب الرغوة للنوم لأنها تقوم بتوزيع وزن الجسم بشكل متكافئ ومتساوٍ مما يساعد الشخص على النوم العميق والهادئ. نقطة الضعف الوحيدة في مرتبة الرغوة هي رائحة مادة "البولي يورثين"، وقد نجحت الشركة في التغلب على تلك المشكلة بعدما أجرت أكثر من ألف تجربة على أكثر من ألف مادة مختلفة للتوصل إلى التركيبة المناسبة.





رئيسها "جون جو هون 전주훈":

معظم مصانع الأثاثات لا يجرون التجارب والاختبارات اللازمة في العادة، لكن شركتنا اهتمت بذلك بشكل كبير وأساسي لأن منتجنا يتعلق بالنوم المريح. كانت لدينا قناعة بأن معظم عملائنا يجب أن يكونوا راضين تماما عما توفره منتجاتنا من راحة تامة. نحرص على التواصل على مدار شهر كامل مع كل من يشتري منتجا من منتجاتنا لنستطلع رأيه حسب تجربته العملية ونستمع لملاحظاته.





بعد إجراء العديد من التجارب والاختبارات وبمواد مختلفة ومتنوعة، توصلت الشركة إلى طريقة تصنيع مرتبة مريحة مكونة من خمس طبقات. وهكذا صارت هذه الشركة مختلفة عن كل الشركات المتخصصة في المراتب وأفرشة النوم من حيث المواد المستعملة والتصنيع، وأيضا طريقة التسويق.





رئيسها "جون جو هون 전주훈":

المراتب عادة ما تٌعرض في محلات تجارية تقليدية، وهو ما يعني زيادة عالية في التكلفة نتيجة للإيجار الباهظ ومرتبات العاملين في المحلات. من أجل توفير كل تلك التكاليف، تكتفي شركتنا بالبيع الإلكتروني، ولكن لدينا كذلك منطقة خاصة للتجريب في الطابق الـ11 من أحد المباني. ولهذا فإن أسعار منتجاتنا أقل بكثير من بقية المنتجات الماثلة. مراتبنا كذلك قابلة للضغط مما يجعلها سهلة من حيث التغليف والنقل. بمجرد إخراجها من الصندوق تبدأ في التفتح بشكل تلقائي، وهي كذلك شديدة التحمل، وكل ذلك بسبب إجرائنا تجارب متعددة.





كل ذلك أدى إلى أن تكون أسعار هذه المراتب أقل، حيث يبلغ في المتوسط ثلث أسعار المراتب الأخرى في السوق.





ⓒ 3boon1

رئيسها "جون جو هون 전주훈":

باعت شركتنا أكثر من ألف مرتبة خلال هذا العام. كل عملائنا راضون وسعداء بما اشتروا من منتجات شركتنا. شركتنا الآن واحدة من بين أهم ثلاث شركات متخصصة في السوق المحلية، وهي تتأهب للانطلاق عالميا، حيث نستهدف الفنادق في الصين ودول جنوب شرق آسيا، ونركز جهودنا حاليا على السوق المحلية مع التوسع عالميا.





تتوقع هذه الشركة تحقيق مبيعات تبلغ 9 ملايين دولار حتى نهاية العام الجاري، وهي تمضي في التوسع رأسيا وأفقيا، وتتطلع لمستقبل مشرق.