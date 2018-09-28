كوريا الجنوبية تحتفل بالذكرى السبعين ليوم القوات المسلحة

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احتفلت كوريا الجنوبية أمس الاثنين بالذكرى السبعين ليوم القوات المسلحة.وقد أقيم الاحتفال في الساعة السادسة والنصف مساء، واختلف عن الاحتفالات السابقة التي تضمنت عادة عروضا عسكرية ضخمة وعروضا للأسلحة، وأقيمتفي وقت النهار.

وشمل احتفال هذا العام عرضا قدمه فريق الأكروبات الجوية"النسور السوداء"، واستعراض للعبة التيكوندو، وعرضا للنظام القتالي المستقبلي، واختتم بعرض غنائي للمطرب "ساي".

وشارك في استعراض التيكوندو 130 جنديا قدموا أداء فائقا في لعبة التيكوندو وأكدوا جاهزيتهم للدفاع عن الوطن.

ويضم النظام القتالي المستقبلي للجنود الكوريين 33 نوعا من الأدوات القتالية الحديثة، بما في ذلك الملابس والأحذية القتالية، والخوذ الواقية من الرصاص، وغيرها من الأدوات القتالية المتطورة التي يمكن أن يرتديها ويحملها الجنود الكوريون في المعارك. وتم في الاحتفال عرض مركبات تكتيكية صغيرة الحجم، وروبوتات خاصة بالتخلص من الألغام، بالإضافة إلى طائرات درون قتالية صغيرة الحجم.

وتم عرض فيديو خاص بمقاتلات الشبح من طراز "إف- 35 إيه"، وصواريخ كروز جو- أرض من طراز "تاوروس"، وغواصات آلية تعمل بدون غواص.

والشيء المثير لاهتمام الكثيرين هو أن الاختلاف الذي تتميز به فعاليات احتفال هذا العام بيوم القوات المسلحة يدل دلالة واضحة على مدى التغيرات التي حدثت في الأوضاع المحيطة بشبه الجزيرة الكورية في الآونة الأخيرة.

فقد كانت الاحتفالات السابقة بيوم القوات المسلحة تشمل عروضا عسكرية ضخمة كل خمسة أعوام، وبالتالي كان من المفترض أن يضم احتفال هذا العام استعراضا عسكريا للجنود.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" في خطاب ألقاه في الاحتفال الذي شارك فيه حوالي 35 ألفا من المسؤولين العسكريين والمواطنين، إن الجيش القوي سيضمن الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية.