آفاق التعاون الاقتصادي بين الكوريتين

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تهب نسمات دبلوماسية منعشة على العلاقات بين الكوريتين، وهو ما يبشر بتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.





المحلل الاقتصادي "جونغ تشول جين" :

تضمن إعلان بيونغ يانغ مسائل عسكرية وأخرى متعلقة بالقضية النووية، لكنه تضمن موضوعات اقتصادية مهمة ومفصلة، خاصة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين. العناصر الرئيسية لذلك التعاون تتعلق بمشروعات اقتصادية مشتركة مثل نشر وتشييد شبكات اتصال ونقل وطرق برية وسكك حديدية، واستئناف المشروعات التعاونية المشتركة التي لها انعكاسات على الناحية الشعبية مثل مجمع كيسونغ الصناعي المشترك ومشروعات التعاون السياحي في جبل "كوم كانغ" الكوري الشمالي. وسوف تناقش الكوريتان موضوع إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على امتداد الساحل الغربي، ومنطقة سياحية مشتركة خاصة على الساحل الشرقي. تتطلب كل هذه المشروعات إكمال شبكات النقل والاتصالات المباشرة بين الكوريتين.





أظهر إعلان بيونغ يانغ الصادر عن القمة الأخيرة بين الكوريتين حرص الجانبين والتزامهما بتعزيز التعاون الاقتصدي الحقيقي من خلال تحديث شبكات التواصل القائمة بالفعل ومد شبكات وطرق جديدة تربط بين مختلف أرجاء شبه الجزيرة الكورية. كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها الجانبان رغبتهما في استئناف المشروعات المتوقفة، وتبادل الأفكار حول العمل من أجل تنفيذ مشروعات كبرى على الساحلين الغربي والشرقي من شبه الجزيرة الكورية.





المحلل الاقتصادي "جونغ تشول جين" :

ستعمل كوريا الجنوبية على تشييد خطوط سكك حديدية في شرق البلاد وطريق بري سريع في غربها، وسوف تكون البداية إعادة تأهيل المشروعات التي كانت قائمة وتعمل ولكن توقفت لأسباب سياسية بين البلدين، خاصة الطرق الفرعية التي تربط بين "كانغ ننغ" و"جيه جين" في خط "دونغ هيه" الشرقي للسكك الحديدية، والطريق الذي يلي خط "كيونغ أوي" في الجانب الغربي. الطرق البرية العابرة التي تربط بين "موسان" في الجنوب و"كيسونغ" في كوريا الشمالية تمتد لمسافة لا تزيد عن 12 كيلومترا، وهو ما يعني أنه يمكن لكوريا الجنوبية أن تبدأ بصيانة وترميم الجزء الواقع داخل أراضيها ثم التوسع في التشييد لاحقا حسب التطورات والظروف. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الكلية لهذا الربط حوالي 2,5 مليار دولار.





تم الاتفاق بين بيونغ يانغ وسيول على تنظيم احتفالات لوضع حجر الأساس لمشروعات الطرق البرية والسكك الحديدية التي تربط بين أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة الكورية خلال هذا العام. وفي حالة حدوث تطورات إيجابية تؤدي إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، سيصبح ممكنا استئجار عمالة كورية شمالية، وإجراء تعاملات مالية مشروعة مع كوريا الشمالية، وبالتالي استئناف العمل في المشروعات السابقة مثل مجمع كيسونغ والرحلات السياحية إلى جبل "كوم كانغ". كما سيصبح من الممكن كذلك تطوير منطقة اقتصادية خاصة في الغرب يكون محورها مجمع كيسونغ الصناعي، إلى جانب منطقة سياحية خاصة محورها جبل "كوم كانغ". وفي حالة ظهور تحسن في العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية سيمكن تصدير مواد استراتيجية إلى كوريا الشمالية، وبالتالي ستصبح العلاقات بين الكوريتين أكثر توسعا وتطورا.





المحلل الاقتصادي "جونغ تشول جين" :

للعديد من الشركات الكورية الجنوبية تجارب وخبرات ممتازة في العمل في كوريا الشمالية مثل سام سونغ التي كانت قد بدأت في إنشاء منطقة اقتصادية متخصصة في الإلكترونيات داخل مجمع كيسونغ منذ عام 2000 عند انعقاد أول قمة بين الكوريتين، وذلك تحت الإشراف الشخصي لرئيس مجموعة شركات سام سونغ وقتها "لي كون هي". كان لدى الشركة عدة خطط استثمارية حتى عام 2010، من بينها مصنع للتلفزيونات والهواتف النقالة. وفي الواقع بدأت شركة إل جي فعليا في إنتاج أجهزة تلفزيون هناك حتى عام 2009. "شركة إل جي يو بلاس" المتخصصة في المعلومات والاتصالات كانت شركة مبشرة لتلك المنتجات كوريا الشمالية. أعتقد أن تطوير الطرق البرية السريعة والسكك الحديدية سيكون بداية جيدة وعملية لإنتاج مواد ومعدات وأجهزة إلكترونية ورقمية وكهربائية ومنتجات خاصة بالمعلومات والاتصالات، وهناك العديد من الشركات الكورية مثل "إس كيه"، تضع تلك السوق الكورية الشمالية المحتملة نصب أعينها.





الشركات الكورية الجنوبية، بما تتمتع به من تقنيات وقدرات، تستطيع بسهولة توفير محركات نمو جديدة للعلاقات الكورية المشتركة، خاصة بعد أن أعلن الزعيم الكوري الشمالي عن رغبته في تطوير بلاده على أسس علمية وتقنية.





المحلل الاقتصادي "جونغ تشول جين" :

يتوقع أن يسهم التعاون بين الكوريتين، إذا سار في الطريق الصحيح خلال الأعوام الخمسة القادمة، في خلق حوالي 130 ألف وظيفة جديدة، ورفع متوسط حجم إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي بنسبة 0.81%. بالنسبة لمجمع كيسونغ الصناعي بالذات، من المتوقع أن يحدث تأثيرا اقتصاديا بقيمة 145 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثين القادمة. كوريا الجنوبية التي تعاوني الآن من آثار شيخوخة المجتمع وانخفاض معدلات الإنجاب سوف تستفيد كثيرا من العمالة الكورية الشمالية الشابة والرخيصة والمنضبطة، مما سيمثل محرك نمو اقتصاديا جديدا. كل تلك هي بشارات اقتصادية محتملة نتيجة للتعاون الكوري المشترك.





التعاون بين الكوريتين يعني توسعا في السوق الكورية بتعداد سكاني يصل إلى حوالي 80 مليون نسمة. ويقول الخبراء إن دمج العمالة الكورية الشمالية المنتجة والموارد الطبيعية الكورية الشمالية، مع رأس المال والتقنية المتطورة في كوريا الجنوبية، سوف يساعد الجانبين على إيجاد قاعة اقتصادية صلبة وراسخة في مختلف مجالات الصناعة، ويعزز من القدرات التنافسية الكورية العالمية بشكل ملحوظ. ولكن كل هذا لن يكون ممكنا إلا بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.





المحلل الاقتصادي "جونغ تشول جين" :

رفع العقوبات عن كوريا الشمالية أمر ضروري. الولايات المتحدة والأمم المتحدة سيعملان على رفع العقوبات المفروضة بشكل تدريجي إذا تبين لهما أن كوريا الشمالية جادة وراغبة في التخلي عن أسلحتها النووية ووقف تهديداتها النووية. كل هذه الخطط والبرامج الخاصة بالتعاون المشترك بين الكوريتين ستظل مجرد أحلام ما دامت العقوبات الدولية مفروضة وسارية ضد بيونغ يانغ. أي تنشيط أو إعادة تأهيل أو ترميم وإصلاح لأي مشروع استثماري كوري مشترك داخل كوريا الشمالية سيتطلب تعاملا ماليا سلسا بين الجانبين، وهو ما لن يكون متاحا مع وجود العقوبات الدولية. فالعقوبات تحظر الدخول في مشروعات مشتركة مع كوريا الشمالية، بما في ذلك مشروع مثل مجمع كيسونغ الصناعي المشترك. لذلك فإنه لن يكون هناك فرص تذكر للتعاون الاقتصادي الفعال بين الكوريتين إلا بعد رفع العقوبات عن بيونغ يانغ.





المجتمع الدولي يرى أن تفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي أهم من قيام أي شكل من أشكال التعاون بين الكوريتين، وقد كان الرئيس الكوري الجنوبي مدركا لهذه الحقيقة عندما ناشد المجتمع الدولي خلال خطابه الأخير أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتشجيع توجه كوريا الشمالية نحو التجريد النووي، وأيضا مساعي التعاون بين الكوريتين.