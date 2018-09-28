القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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في أعقاب القمة بين الكوريتين التي عقدت الأسبوع الماضي في بيونغ يانغ، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سوف تعقد قريباً. وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال مباحثاته مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" يوم الاثنين يوم 24 سبتمبر. عن هذا الموضوع يحدثنا اليوم الدكتور "باك وان كون" أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "هان دونغ".





"باك وان كون 박원곤" أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "هان دونغ":

القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدمت بشكل واضح انفراجة في المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعدما كانت متوقفة. القمة بين الكوريتين في أبريل وقمة يونيو بين بيونغ يانغ وواشنطن، اتفقتا من حيث المبدأ على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، لكن لم يتحقق تقدم يذكر حتى الآن. فالكوريتان والولايات المتحدة تحاول إتباع نهج من القمة إلى القاعدة لحل قضية نزع السلاح النووي من خلال صفقة كبيرة. بهذا المعنى، كانت الاجتماعات بين قادة هذه الدول مهمة للغاية. وقد اتفقت الكوريتان خلال قمتهما الأسبوع الماضي على المضي قدما إلى حد ما في إجراءات نزع السلاح النووي، ومن المهم جدا تنفيذ هذه الإجراءات من خلال قمة ثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.





في قمة بيونغ يانغ، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن التزامه بنزع السلاح النووي، بينما قال الرئيس الكوري الجنوبي إنه كان لديه رسالة إضافية من "كيم" إلى "ترامب".





"باك وان كون 박원곤":

أتصور أن الرسالة التي لم يتم الكشف عنها كانت حول إجراءات واشنطن المقابلة وخطوات بيونغ يانغ الإضافية لنزع السلاح النووي. ربما ناقش "كيم" مع "مون" ما يريده من الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعلان عن نهاية الحرب، وكذلك التدابير الإضافية التي اتخذتها كوريا الشمالية، بخلاف تفكيك منشآتها النووية في يونغ بيون. أعتقد أن "مون" تحدث عن هذه القضايا مع "ترامب" خلال قمتهما الأخيرة، وفي حالة تنفيذ الإجراءات الأمريكية بالتزامن مع التدابير الإضافية لكوريا الشمالية، فإن ذلك سيكون بمثابة خريطة الطريق المطلوبة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.





تشير التصريحات الصادرة عن كل من سيول وبيونغ يانغ وواشنطن إلى أن المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، التي أحرزت تقدمًا بطيئًا منذ قمة يونيو، سوف تعود مجددا إلى مسارها الصحيح. ويتوقع بعض المحللين أن تعقد القمة الثانية بين بيونغ يانغ وواشنطن خلال شهر أكتوبر.





"باك وان كون 박원곤":

من المتوقع عقد القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في شهر أكتوبر كأفضل السيناريوهات، بالنظر إلى أن انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ستجرى يوم 6 نوفمبر. ويمكن أن يعقب تلك القمة الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية. لكن يتعين على كوريا الشمالية والولايات المتحدة أولاً إجراء محادثات على مستوى العمل لمناقشة توقيت ومكان عقد القمة بالضبط. أعتقد أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ونائب وزير الخارجية الكوري الشمالي سوف ينخرطان في محادثات على مستوى العمل قريبا في فيينا عاصمة النمسا لبحث تفاصيل موعد القمة ومكانها.





ويقول الخبراء إنه في حالة توصل القمة بين بيونغ يانغ وواشنطن لنتائج واضحة، فمن المرجح أن يتشكل جدول زمني مفصل للإعلان عن إنهاء الحرب.





"باك وان كون 박원곤":

الأمر الحاسم هو ما إذا كان سيتم الإعلان عن نهاية الحرب. فكوريا الشمالية صرحت بأنها تعتزم تفكيك منشآتها النووية في يونغ بيون، على أمل الإعلان عن نهاية للحرب. من المفترض أن "مون"و"ترامب" ناقشا هذه المسألة على نطاق واسع. فحكومة كوريا الجنوبية تسعى إلى الإعلان عن نهاية الحرب في غضون هذا العام، كما جاء في إعلان بان مون جوم الصادر في ختام قمة الكوريتين في أبريل. في حالة عدم الإعلان عن نهاية الحرب في غضون العام، فهذا يعني أن عملية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية فشلت في إحراز تقدم. وبما أن مسألة الإعلان عن نهاية الحرب مرتبطة بخطوات بيونغ يانغ النووية، فينبغي أن يسير الإجراءان جنبا إلى جنب. لهذا السبب يحاول الرئيس مون الحصول على الإعلان عن نهاية الحرب في غضون العام.





وفى مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قال "مون" إنه ناقش مع "ترامب" إمكانية إنهاء الحرب الكورية رسميا، وأكد أن اتفاقيات نزع السلاح النووي سوف تنفذ بشكل صحيح.





"باك وان كون 박원곤":

خطاب "ترامب" الأخير في الأمم المتحدة يظهر تناقضاً صارخاً مع خطابه في سبتمبر من العام الماضي، عندما قال إن الولايات المتحدة لن يكون أمامها خيار سوى تدمير كوريا الشمالية تماماً إذا أُجبرت على الدفاع عن نفسها وحلفائها. بالنسبة للرئيس الأمريكي، كان أقوى مستوى من الخطابة ضد كوريا الشمالية. لكن هذا العام، كان موقف "ترامب" مختلفًا تمامًا، حيث قال إنه يود أن يشكر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على شجاعته وعلى الخطوات التي اتخذها. كما أشار "ترامب" إلى قضية كوريا الشمالية في الجزء الأول من خطابه للإعلان عنها كإنجاز لإدارته. لكن فيما يتعلق بالجزاءات المفروضة على كوريا الشمالية، قال ترامب إنها ستبقى في مكانها إلى أن يتم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.





يبدو أنه يتوجب علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان التحول الدرامي في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة سوف يؤدي خلال فترة عام واحد فقط إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحسين علاقاتها مع واشنطن.