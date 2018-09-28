وفد جنوبي يزور الشمال للاحتفال بذكرى بيان الرابع من أكتوبر

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من المتوقع أن تقام مراسم تذكارية مشتركة بين الكوريتين احتفالا بمرور أحد عشر عاما على صدور بيان الرابع من أكتوبر، الذي كان قد صدر في ختام القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "روه مو هيون" والزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل"، يوم الـ4 من شهر أكتوبر من عام 2007.

وقد جرت تلك القمة من خلال قيام الرئيس الأسبق "روه" بزيارة إلى بيونغ يانغ خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من شهر أكتوبر من عام 2007، حيث أصدر الجانبان بيان الرابع من أكتوبر بعنوان "بيان يهدف إلى التقدم والازدهار السلمي في العلاقات بين الكوريتين".

ويتكون البيان من 8 مواد رئيسية وملحقين، وهو يركز على ثلاثة مبادئ أساسية، هي: طرق تطوير العلاقات بين الكوريتين، والجهود الرامية إلى بناء السلام، وتوسيع التبادلات والتعاون.

وشملت طرق تحسين العلاقات بين الكوريتين تجسيد بيان الخامس عشر من يونيو الصادر في ختام أول قمة بين الكوريتين، وتحويل العلاقات بينهما إلى علاقات ثقة واحترام متبادل. كما تشمل حل القضية النووية وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية عبر تخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ بيان التاسع عشر من سبتمبر المشترك الصادر عن المباحثات النووية السداسية، وتنفيذ اتفاقات الثالث عشر من فبراير التي أبرمت في إطار المباحثات السداسية. علاوة على ذلك، تضمن البيان أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادلات من خلال تفعيل مشروعات التعاون الاقتصادي وتطوير التبادل والتعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية، وتنفيذ مشروعات التعاون الإنساني وتعزيز التعاون لتأمين حقوق ومصالح الكوريين في الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن بيان الرابع من شهر أكتوبر فقد قوته الدافعة بسبب تصاعد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، ولكن تم إحياء معناه نتيجة لتفعيل عملية البحث عن بناء السلام منذ بدء هذا العام.