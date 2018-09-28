وزير الخارجية الأمريكي يزور بيونغ يانغ يوم السبت

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من المتوقع أن يتم استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قريبا، حيث سيقوم وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بزيارة إلى كوريا الشمالية يوم السبت القادم يلتقي خلالها بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". وتتجه الأنظار الآن إلى إمكانية إبرام اتفاق كبير بشأن نزع الأسلحة النووية وتحديد موعد عقد القمة الكورية الشمالية الأمريكية الثانية.

وتكتسب زيارة الوزير الأمريكي إلى بيونغ يانغ معنى خاص بحد ذاتها لأنها تمثل إشارة إلى إمكانية إجراء تنسيق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وكان من المفترض أن يقوم الوزير بومبيو بزيارة إلى بيونغ يانغ في نهاية شهر أغسطس الماضي، إلا أنها ألغيت بعد مرور يوم واحد على الإعلان عنها، حيث ألغاها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قائلا إن تطورات نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية لم تكن كافية. ومن هذا المنطلق يمكن أن نفسّر تحقق زيارة الوزير الأمريكي بوجود تطورات ما. بعبارة أخرى، تم إعداد الحد الأدنى من الظروف المواتية من أجل الزيارة.

ويقول بعض الخبراء إن تحقق الزيارة يأتي نتيجة لرسالة غير معلنة نقلها الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى الرئيس "ترامب". وفي يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وهو اليوم التالي لمباحثات القمة الكورية الجنوبية الأمريكية، التقى الوزير بومبيو بنظيره الكوري الشمالي "ري يونغ هو"، وخلال اللقاء قبل الوزير الأمريكي دعوة من الزعيم الكوري الشمالي إليه، مما يعني أن الرسالة غير المعلنة ساهمت في توفير الظروف لإجراء المفاوضات على الأقل.

وقد ظلت الولايات المتحدة تطلب من كوريا الشمالية تنفيذ إجراءات فعلية لنزع الأسلحة النووية، بينما ظلت كوريا الشمالية تصر على أن تقدم واشنطن إجراءات الرد، بما فيها الإعلان عن نهاية الحرب وتخفيف العقوبات. ولهذا فإن زيارة الوزير الأمريكي تشير إلى إنشاء مجال للتوافق بين موقفي الجانبين.