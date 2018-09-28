5 طرق للوقاية من التهاب الأنف التحسسي في فصل الخريف

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مع تغير درجات الحرارة عند تغير الفصول، يشكو العديد من الناس من أعراض التهاب الأنف التحسسي، الذي تشمل أعراضه سيلان الأنف واحتقان وانسداد القنوات الأنفية والعُطاس والحكة الأنفية وغيرها من الأعراض. ويعاني الذين يتعرضون لالتهاب الأنف وقتًا عصيبًا في الليل وفي النهار.

وقد يظن بعض الناس أنهم يعانون من نزلة برد بسبب إصابتهم بسيلان الأنف أو انسداده أو العطاس المتكرر، لكن السبب في الإصابة بهذه الأعراض هو التهاب الأنف التحسسي الموسمي الذي يُصيب بعض الناس في فترة تغير المواسم، وهو مختلف عن التهاب الأنف المزمن. ويقول مرضى التهاب الأنف إنه حتى لو أخذوا دواء، فإن تأثيره يقتصر فقط على وقت قليل.

وتجدر الإشارة إلى أن التهاب الأنف التحسسي الموسمي يحدث نتيجة للاستجابة المفرطة من قبل الجهاز المناعي في الجسم كردة فعل على جزيئات معينة تسمى بالمحسِّسات. وتوجد هذه المحسِّسات في الهواء المحيط بنا الذي نتنفسه. فعندما نستنشق هذه المحسِّسات، تكون ردة فعل جسم البعض منّا أن تنشط خلايا معينة في الجسم لتنتج موادا التهابية كالهستامين، وتعمل هذه المواد على إحداث أعراض التهاب الأنف التحسسي.

إذن، ماذا يمكن أن نفعل للوقاية من التهاب الأنف التحسسي في فصل الخريف؟

أولا: شطف الممرات الأنفية: وهذا يعني تنظيف الممرات الأنفية باستخدام محاليل ملحية. ويمكن القيام بذلك عن طريق استخدام جهاز شطف الأنف لإزالة الأوساخ من الأنف، وهو يتوفر في معظم الصيدليات.

ثانيا: تجنب المواد المثيرة للحساسيةمثل عث الغبار: تعد الحساسية من عث الغبار المنزلي من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل واسع، وهي تشكل عبئا صحيا كبيرا، حيث تزداد خطورة تطور المرض من التهاب الأنف التحسسي إلى الربو التحسسي. ولذلك من الأفضل غسل أغطية الفراش والبياضات في ماء ساخن مرارا، وإبقاء النوافذ مغلقة وتصفية الهواء باستخدام جهاز لتكييف الهواء للحفاظ على حبوب اللقاح بعيدا، وإبقاء الحيوانات الأليفة بعيدا عن غرفة النوم.

ثالثا: الحفاظ على الهواء رطبا باستخدام المرطب: فمن المهم التحقق من الرطوبة من المنزل والحفاظ على نسبتها بما يتراوح بين 50% إلى 60%. ويمكن أيضا استنشاق بعض البخار في الحمام أو من وعاء ماء يغلي، حيث إن استنشاق البخار بصورة منتظمة يفتح الممرات الأنفية ويساعد على التخلص من المخاط الزائد ومن أي مهيجات أخرى. وهذا العلاج يساعد في علاج معظم أعراض حساسية الأنف بما في ذلك سيلان الأنف والتهاب الحلق والعطس.

رابعا: من المفيد استعمال حمام القدمين الحار مرة كل يومين: فهو يعطي قوة دافئة في أجسامنا ويساعد على تنشيط الدورة الدموية ويفيد لعلاج التهاب الأنف التحسسي.

خامسا: تناول الكثير من المشروبات الساخنة وخاصة الشاي الأخضر: فهو واحد من الأطعمة الممثلة للحمية، وهو فعال أيضا في الوقاية من التهاب الأنف. ومن بين التأثيرات المختلفة للشاي الأخضر تخفيف الالتهاب، ولذلك فإن الشاي الأخضر مفيد لالتهاب الأنف الناجم عن التهاب الغشاء المخاطي للأنف.