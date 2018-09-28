لجنة عولمة الطعام الكوري في شرق الولايات المتحدة تنظم منتدى للطعام الكوري المفتوح في جامعة نيويورك

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أقامت لجنة عولمة الطعام الكوري في شرق الولايات المتحدة منتدى الطعام الكوري المفتوح في جامعة نيويورك. جاء ذلك في إطار الجهود لخلق أجواء ملائمة لتوفير الطعام الكوري كوجبات طعام في مطاعم الجامعات في نيويورك.

وقد بدأت لجنة عولمة الطعام الكوري في شرق الولايات المتحدة عمليات الترويج للطعام الكوري في المدارس العامة في شرق الولايات المتحدة منذ عام 2015، مدعومة من وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية ومعهد تعزيز الطعام الكوري.

وقد نجحت في توفير الطعام الكوري إلى سبع وخمسين مدرسة عامة في ولاية نيو جيرسي في العام الماضي.

وقد حضر المنتدى الذي أقيم تحت عنوان "عيش الحياة كطاهٍ وعولمة الطعام الكوري" حوالي مائة وخمسين شخصا بمن فيهم الطلاب في جامعة نيويورك، وجامعة كولومبيا، ومدير مقصف جامعة نيويورك، وعضو في مجلس النواب في ولاية نيويورك.

وقال رئيس اللجنة إن الكبار لديهم صورة نمطية في شهيتهم، لكن الطلاب الأصغر سنا يقبلون الطعام كما هو، وبالتالي فإن الطلاب هم مستقبل نشر الطعام الكوري في العالم. والآن يستهدف ولاية نيويورك لتوفير طعام كوري في وجبات مطاعم الجامعات هناك قريبا.

وقالت طالبة في جامعة نيويوك إنها ذهبت إلى مطعم كوري بفضل صديقتها الكورية، وتحب الطعام الكوري كثيرا، والطعام الكوري قد أصبح طعاما مشهورا بين سكان نيويورك، ودخول الطعام الكوري في مطاعم جامعة نيويورك أمر طبيعي.

وقال العضو في مجلس النواب في ولاية نيويورك السيد "رون كيم" إنه يعتقد أن الطعام الكوري هو الطعام الصحي الحقيقي، ويتمنى هو وكل الآباء أن يتناول أولادهم وجبات صحية في المدارس، وقال إن زوجته صينية لكنها تعد طعاما كوريا لأولادهما.