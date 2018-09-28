مسلسل السيد المشرق يحقق أعلى نسبة مشاهدات على شاشات التلفاز

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بعد الشعبية الكبيرة التي حظي بها مسلسل "Mr. Sunshin" أي "السيد المشرق" أثناء عرضه على شاشات التلفاز أصبحت محطة "سو دو" للقطارات معلمًا سياحيًا بعد أن ظهرت كأحد مواقع إنتاج مسلسل "السيد المشرق". حيث ظهرت هذه المحطة في الحلقات الثالثة والرابعة والثامنة، مما جذب انتباه الناس.

ومحطة "سو دو" الواقعة في مدينة " نام وون" في مقاطعة جولا بدأت العمل في عام 1931، لكنها ألغيت بعد تأسيس محطة "نام وون" في عام 2002. وتم الحفاظ على محطة "سو دو" جيدا بعد الحصول على الاعتراف بقيمتها كتراث ثقافي حديث. وهي عبارة عن مبنى محطة قطار نادرة مصنوعة من الخشب وأسست في ثلاثينيات القرن الماضي، وذات سقف منخفض من القرميد وأعمدة خشبية تجعلنا نعود إلى ذلك العصر.