



أقيم مهرجان "KCON" لموسيقي الكي بوب في بانكوك عاصمة تايلاند خلال يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر سبتمبر. حيث يعتبر مهرجان "KCON" أكبر مهرجان للترويج للموجة الكورية "هاليو" في العالم، وتجريه شركة "CJ E&M" بدءا من عام 2012.

وتمت إقامة مهرجان "KCON" في أوربا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ حتى الآن، والآن أقيم في جنوب شرق آسيا للمرة الأولى منذ سبع سنوات من انطلاقه.

وجذب مهرجان "KCON" الذي أقيم في بانكوك حوالي ٤٢ ألفا من محبي الكي بوب، وبذلك بلغ عدد الحضور المتراكم لمهرجان "KCON" ٨٢٣ ألف شخص. وشارك فيه ١٤ فنانا كوريا بمن فيهم فرقة "Wannaone" والمطربة "سون مي" وفرقة "got7".

ورغم أنها كانت المرة الأولى التي يقام فيها في منطقة جنوب شرق آسيا، إلا أنه تم بيع اثنين وعشرين ألف تذكرة من تذاكر المهرجان في غضون ساعتين فقط بالكامل. كما تم إجراء مختلف أنواع البرامج بشكل يتناسب مع الظروف المحلية في تايلاند. فكما تعرفين، ثقافة التسوق عبر الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات وتبادل الرسائل باستخدام الهواتف الذكية وخدمة التواصل الاجتماعي منتشرة جدا في تايلاند.

وتحتل تايلاند المركز الأول من حيث متوسط ساعات استخدام الإنترنت اليومي باستخدام الهواتف الذكية، والمركز العاشر من حيث عدد ساعات تشغيل الفيديوهات على يوتيوب. ومع الأخذ في الاعتبار هذه المميزات، تم تكوين ١٢ برنامجا من٤٣ برنامجا يقام على هامش مهرجان "KCON" ليشمل المحتويات المتعلقة بالثقافة الكورية بحضور مبدعي المحتويات من البلدين، وعروض رقص تقلد رقصات الكي بوب، ولقاءات بين النجوم ومحبيهم.

وكان هناك لقاء مع مبتكر المحتويات التايلاندي Bie the skaالذي يحظى بشعبية بين المواطنين هناك من خلال تعريفهم بالثقافة الكورية، وهو ما شهد إقبالا كبيرا. كما أقيمت محاضرة حول طرق طهي الطعام الكوري وطرق وضع المكياج بما يتناسب مع الموضة الكورية الحديثة بحضور مبتكري المحتويات الكوريين الذين يقيمون في تايلاند.