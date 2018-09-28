التعاون الكوري السعودي في مجال الملكية الفكرية

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وقعت الهيئة الكورية للملكية الفكرية مع نظيرتها السعودية مُذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الملكية الفكرية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العمومية للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في سويسرا.

ويعكس توقيع مشروع مذكرة التفاهم رغبة الطرفين في تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين الطرفين، وفقاً للتشريعات السارية في البلدين، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بينهما.

وتهدف أيضا إلى وضع أنظمة التشغيل الآلي وأتمتة الإجراءات بما فيها تطوير آليات سير العمل ونظم المعلومات والعمليات الإدارية. ويكون تنفيذ ذلك من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بسياسات الطرفين وإستراتيجياتهما وخططهما، إضافة إلى وضع برنامج ترخيص وكلاء الملكية الفكرية للهيئة.

علاوة على ذلك تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجهتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كل حسب اختصاصاته، وزيادة التنسيق وتضافر الجهود بصورة تكاملية لزيادة وعي الجمهور وترسيخ معرفة المجتمع بمحتوى وتطبيقات الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات في مجالات الملكية الفكرية والتعاون في إجراء الدراسات والأبحاث في المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.