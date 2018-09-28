مؤسسة التأمين التجاري تمول 36 مليون دولار إلى مشروع طاقة الرياح في الأردن

ⓒ Getty Images Bank

صرحت المؤسسة الكورية للتأمين التجاري بأنها ستقدم تمويلا تبلغ قيمته ستة وثلاثين مليون دولار إلى مشروع طاقة الرياح في الأردن.

الجدير بالذكر أن مشروع طاقة الرياح في الأردن يهدف إلى إنشاء محطة لطاقة الرياح بسعة واحد وخمسين فاصل خمسة وسبعين ميغاواط في محافظة الطفيلة الواقعة على بعد مائة وأربعين كيلومترا جنوب العاصمة الأردنية عَمّان.

وحصلت شركة كوريا للطاقة على الموافقة على المشروع من الحكومة الأردنية في عام ألفين وخمسة عشر، ووقعت مع شركة ديه ليم للطاقة على اتفاقية تنمية مشتركة وقامت بتأمين موقع المشروع والترخيص وعقد بيع الطاقة الكهربائية.

وتخطط الشركة لبدء إنشاء المحطة في اليوم الأول من شهر أكتوبر بهدف تشغيلها في مارس من عام ألفين وعشرين. ومن المقرر أن توقع مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية على بيع الطاقة بعد اكتمال الإنشاء، وتدير المحطة لمدة عشرين عاما.

مع بروز أهمية مفهوم التنمية المستدامة تعتبر صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة من الصناعات الواعدة المستقبلية. ونعتقد أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة التعاون في هذا المجال بين كوريا والدول العربية.