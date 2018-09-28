تعزيز التعاون في مجال الفن بين مدينتي ديه كو والإسكندرية

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صرح اتحاد ديه كو للرسم مؤخرا بأنه أبرم اتفاقية للعمل مع نظيره في مدينة الإسكندرية بمصر من أجل تفعيل العروض الفنية المتبادلة بينهما.

تعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين المدينتين الكورية والمصرية مما سيساهم في تقدم التبادلات الفنية بين الجماعات المدنية من البلدين. وتخطط المدينتان لإقامة عروض فنية متبادلة سنويا من أجل توفير فرص لفهم ثقافة وفن البلدين.

يذكر أن معظم الدول العربية تشهد نموا متزايدا في أسواقها الفنية في ظل تركيز الحكومات العربية على السياسات الثقافية والفنية. ومن المتوقع أن تصبح الأسواق الفنية العربية محيطا واعدا في المستقبل القريب. ونعتقد أن دائرة الفنانين الكورية قد لاحظت هذا المستقبل المشرق ونتمنى لها نجاحا كبيرا.