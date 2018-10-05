افتتاح مهرجان للكتب القديمة في العاصمة سيول





تشهد كوريا مختلف أنواع المهرجانات الثقافية والفنية، ومنها مهرجان للكتب المستعملة خلال في شارع مكتبات الكتب القديمة في منطقة جدول تشونغ كيه المائي.

يذكر أن شارع مكتبات الكتب القديمة يعد من المواد التراثية المستقبلية في سيول، وهو يتكون من مكتبات الكتب القديمة التي كانت تعمل منذ ستينيات القرن الماضي في سوق بيونغ هوا، وانتقلت هناك بعد استعادة جدول تشونغ كيه. وفي فترة ازدهار الشارع كان هناك أكثر من مائة مكتبة للكتب القديمة، ولكن يوجد حاليا عشرون مكتبة تقريبا فقط. وفي عام ٢٠١٣ أدرج الشارع ضمن قائمة التراث المستقبلي لسيول والتي تتميز بالذاكرة والعاطفة التي يشترك فيها عدد من المواطنين.

ويضم مهرجان شارع مكتبات الكتب القديمة لهذا العام مختلف أنواع الفعاليات التي تلقي الضوء على قيمة الشارع باعتباره تراثا لحياة المواطنين في العصر الحديث خاصة خلال أعوام الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وإعادة التذكير بمعنى مكتبات الكتب المستعملة باعتبارها تراثا ثقافيا حاليا. وإذا اختار الزوار موضوعات معينة، يقدم العاملون في مكتبات الكتب المستعملة كتبا مناسبة لها، إلى جانب بعض الهدايا التذكارية ذات الصلة. وإذا اشتروا أكثر من ثلاثة كتب قديمة، قسيمكنهم التمتع بخدمة التوصيل البريدي إلى أماكنهم.

كما تقام مختلف أنواع الفعاليات الجانبية، بما فيها صنع غلاف خاص ومناسب للكتاب المشترى، وفعالية أشجار الأمنيات التي يتم فيها تعليق أوراق الأمنيات على الأشجار في أماكن المهرجان. كما سيتم تنظيم معرض خاص للكتب التي يوصي بها أصحاب المكتبات، وفعالية حول ذاكرة التراث المستقبلي الخاص لكل زائر والتي يتم من خلالها التقاط صور زوار المهرجان باعتبارها تراثا مستقبليا لهم.