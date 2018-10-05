افتتاح مهرجان جون جو العالمي للصوت لعام ٢٠١٨





تم افتتاح مهرجان جون جو العالمي للصوت لعام٢٠١٨. وقد انطلق هذا المهرجان في عام ٢٠٠١، ولذلك فقد بلغ عمره ١٨ عاما هذا العام. ويعلق زواره آمالا كبيرة عليه بفضل فعاليات المهرجانات السابقة التي كانت تزين الليالي الخريفية من خلال التلاحم بين الموسيقى الكورية التقليدية والموسيقى العالمية.

يذكر أن القلق الوحيد الذي يعاني منه زوار المهرجان هو اختيار أي عروض من بين العروض الكثيرة والمتدفقة خلال فترة المهرجان القصيرة. في مهرجان هذا العام سيستقبل الزوار 158 عرضا في ستة مجالات بما في ذلك فعاليات رسمية وعروض تخطيطية وفعاليات جانبية ومهرجان الصوت للأطفال.

ومن أهم الفعاليات عرض افتتاحي سيقام بعنوان "فانتازيا الصوت" سيشارك فيه معظم الفنانين المشاركين في مهرجان هذا العام من داخل وخارج البلاد. وقال "بارك جيه تشون" من اللجنة التنظيمية للمهرجان إن العرض الافتتاحي سيكون مقدمة تمهيدية لمختلف العروض التي ستقام في فترة المهرجان.

زاهية: كما قال إنه يمكن للزوار تذوق مختلف أنواع الأعمال الموسيقية بشكل قصير في العرض الافتتاحي، والاستمتاع بها بشكل عميق في العروض الفردية. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة خمسة أيام في مختلف أرجاء مدينة جون جو.