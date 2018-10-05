عرض مسرحية حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في كوريا





سيلتقي الكوريون من محبي المسرح بمسرحية حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وعنوانها هو "أوسلو". تجدر الإشارة إلى أن مسرحية "أوسلو" من تأليف الكاتب المسرحي " جيه تي روجوس" الذي فاز باعتراف دولي ليس فقط في أمريكا بل وأيضا في بريطانيا من خلال الفوز بمختلف الجوائز الدولية الشهيرة بما فيها جائزة "توني".

وتصور المسرحية عملية اتفاقية السلام بين فلسطين وإسرائيل التي أحرزها زوجان نرويجيان عبر مفاوضات سرية. ويذكر أن الكاتب " روجوس" ظل يتناول مختلف القضايا الساخنة في المجتمع الدولي بما فيها مجزرة رواندا وأوضاع أفغانستان بشكل ماهر.

ويحكي روجوس عبر هذه المسرحية قصة من وراء الستار بشأن اتفاقية أسلو التي أبرمت بشكل دراماتيكي في عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين. ولقي هذا العمل المسرحي الذي يركز على الأبطال الخفيين في الاتفاقية رواجا كبيرا من قبل النقاد والمشاهدين رغم موضوعه الكبير اعتمادا على الكوميديا السوداء وسرعة سير أحداث القصة.

كما يخطط مخرج المسرحية "لي سونغ يول" لتعظيم جاذبيتها من خلال إحياء خصائص الأعمال المسرحية من السرعة والفكاهة. وأوضح "لي" أن سبب اختيار أوسلو يرجع إلى إمكانية تعاطف المشاهدين الكوريين مع العمل في ظل الأوضاع السياسية والدبلوماسية الحالية في شبه الجزيرة الكورية بما فيها تطورات العلاقات بين الكوريتين مؤخرا. وأعرب عن محبته لهذه المسرحية قائلا إنه يريد إظهار أن الطريق نحو السلام طريق صعب للغاية ويود نقل الآمال والإرادة للناس الذين يتغلبون على الصعوبات دون استسلام، كما ينوي التعبير عن مختلف الأماكن بما فيها شقق في أوسلو وزقاق خلفي في الضفة الغربية وفندق في لندن بشكل حديث، مع إضفاء الصفات الحقيقية باستخدام فيديوهات تظهر الأوضاع في فلسطين وإسرائيل في ذلك الوقت.

ومن المقرر أن يبدأ عرض هذه المسرحية يوم الثاني عشر من هذا الشهر وستستمر حتى الرابع من شهر نوفمبر، في مسرح ميونغ دونغ الفني في سيول.