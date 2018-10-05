إقبال ملحوظ على شراء الملابس المصنوعة من المواد النباتية لحماية الحيوانات

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يزداد عدد الكوريين الذين يتخذون أسلوب استخدام مستحضرات التجميل والملابس المصنوعة من النباتات في حياتهم اليومية من أجل حماية الحيوانات قدر الإمكان في الآونة الأخيرة. كما أنهم يصرون على استخدام المنتجات الخالية من القسوة والتي يتم إنتاجها دون استخدام مكونات من الحيوانات أو دون تجارب على الحيوانات.

وقد زارت إحدى السيدات والتي تدعى السيدة كيم آه رام مع ابنتها البالغة من العمر ستة أعوام، "بي بي إيل هاوس" لمشاهدة صنع مستحضرات التجميل المصنوعة من النباتات في سيول مؤخرا. وقالت إن ابنتها بدأت تهتم بحياة الحيوانات بشكل طبيعي بعد تربية جرو.

وأضافت أنها قررت مع ابنتها المشاركة في صنع مستحضرات التجميل باستخدام النباتات لتعزيز وعي ابنتها. وبالفعل تزداد الطلبيات على مستحضرات التجميل المصنوعة من النباتات فقط داخل وخارج البلاد هذه الأيام.

يذكر أن أسواق مستحضرات التجميل المصنوعة من النباتات تنمو بمعدل ستة بالمائة سنويا على مستوى العالم. وطبقا لشركة أوليف يونغ لبيع مستحضرات التجميل، فقد زادت مبيعات مستحضرات التجميل المصنوعة من النباتات فقط بحوالي سبعين بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وليس هذا فقط، بل وتلقى صناعة الملابس المصنوعة من النباتات رواجا كبيرا في كوريا أيضا.