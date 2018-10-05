محمد جلال عبد الستار: الثقافة والفنون هي الطريق السهل لتعلم اللغة





الأستاذ/ محمد جلال عبد الستار، مدرس مصري يعمل في مركز "عربي" في سيول، حيث يدرّس الطلابَ الكوريين اللغةَ العربية، وقد جاء إلى كوريا منذ ثلاث سنوات بعد أن درس اللغة الكورية في مصر.

ويقول الأستاذ جلال في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو إنه لم يكن في البداية مهتما بالعمل في مجال تدريس اللغة العربية، ولكن بعد أن قام بتدريس بعض الأصدقاء الكوريين في مصر أحب العمل في هذا المجال وقرر تطوير قدراته فيه، مشيرا إلى أن لديه طريقتين في تدريس اللغة العربية، الأولى هي التركيز على الثقافة، حيث إنه يرى أن الثقافة والفنون هي الطريق السهل لتعلم ودراسة اللغة، والطريقة الثانية هي التركيز على قواعد اللغة.

كما يتحدث الأستاذ جلال عن حياته في كوريا ويقول إنها أصبحت ذات نظام ثابت، حيث يبدأ يومه عادة بممارسة الرياضة، ثم الذهاب مبكرا إلى مركز "عربي" للإعداد للمحاضرات.

ويحكي أيضا عن بعض المواقف الطريفة والصعبة التي مر بها خلال عمله كمدرس للغة العربية في كوريا، ويقارن بين صعوبات العمل في كوريا وفي مصر.

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