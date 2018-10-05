جهود الإغاثة الكورية في كارثة الزلزال في إندونيسيا

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تزويد إندونيسيا بطائرتي نقل عسكريتين وإمدادات للإغاثة، بالإضافة إلى صندوق طوارئ قيمته مليون دولار أمريكي.

وقالت وزارة الخارجية إن طائرات النقل سوف تُستخدم للمساعدة في أنشطة الإغاثة، التي تعوقها الأضرار التي أصابت ممرات الطائرات والجسور التي جرفها التسونامي.

كما أضافت أنه سيتم إرسال نحو ثلاثين من الجنود الكوريين، للمساعدة في تشغيل طائرات النقل العسكرية.

وسيتم إرسال نحو 130 خيمة، لتوفير الملاجئ المؤقتة للمتضررين من الزلزال، الذي بلغت قوته 7.5 درجة، على مقياس ريختر، وموجات التسونامي الخمس؛ التي اجتاحت جزيرة سولاويزي في وسط إندونيسيا، قبل أسبوع.

وقد أسفرت الكارثة عن مقتل أكثر من ألف وأربعمائة شخص، كما قُتِل مواطن كوري جنوبي، وقد اختفى منذ وقوع الزلزال، ثم عُثِر على جثته بعد ذلك تحت أنقاض الفندق الذي كان يقيم فيه.