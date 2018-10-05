المطربة يوري عضوة فرقة عصر البنات تبدأ نشاطها المنفرد

ⓒ SM Entertainment

كشفت المطربة "يوري" عضوة فرقة "عصر البنات" عن ألبومها المنفرد الأول يحمل عنوان "المشهد الأول" يوم الرابع من أكتوبر الجاري ، معلنة بذلك عن بدء نشاطها الغنائي المنفرد.

وكانت المطربة "يوري" قد بدأت نشاطها الغنائي منذ 11 عاما كعضوة في فرقة "عصر البنات".

وسوف تشارك المطربة في التمثيل في مسلسل بعنوان "ديه جانغ غوم"، وسيتم بثه عبر قناة "إم بي سي" بدءا من يوم الحادي عشر من أكتوبر.