بروميس ناين تعود يوم 10 أكتوبر





من المقرر أن تعود فرقة "بروميس ناين" بإصدار ألبوم خاص جديد بعنوان "بروم ناين"، يوم العاشر من أكتوبر الجاري بجميع عضواتها التسع.

وقالت شركة "أُف ذا ريكورد" الترفيهية إن الألبوم الجديد يضم 5 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية "قنبلة حب".

وقد بدأت فرقة "بروميس" نشاطها الغنائي في شهر يناير الماضي بـ9 عضوات تم اختيارهن من خلال البرنامج التلفزيوني بعنوان "مدرسة الآيدولز" الذي تم بثه في صيف العام الماضي.