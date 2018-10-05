مامامو تكشف عن ألبومها الياباني الأول

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أصدرت فرقة "مامامو" النسائية أول ألبوم ياباني لها بعنوان "ديكالكوماني" يوم الثالث من أكتوبر الجاري، حيث انطلقت الفرقة يوم الجمعة الماضي جولتها الغنائية التي تشمل ثلاث مدن يابانية، هي: أوساكا وطوكيو وناغويا.

وكشفت الفرقة أيضا عن الفيديو الموسيقي لأغنية "ديكالكوماني" يوم الثاني من أكتوبر الجاري عبر قناة "غياو" اليابانية في الإنترنت.

وقد بدأت فرقة "مامامو" نشاطها الغنائي في شهر يونيو من عام 2014 .